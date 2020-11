Video/ Vis Pesaro Cesena (0-2): highlights e gol. Bortolussi decisivo nella ripresa

VIDEO VIS PESARO-CESENA (2-0): LA SINTESI

Allo Stadio Tonino Benelli il Cesena supera in trasferta la Vis Pesaro per 2 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sembrano essere i padroni di casa allenati da mister Di Donato a cercare di prendere in mano le redini del match andando alla conclusione sbilenca con Pezzi già al 2′ e venendo fermati dalla difesa avversaria con Farabegoli al 7′. Gli ospiti guidati dal tecnico Viali non stanno a guardare con le mani in mano e provano a rispondere lanciandosi all’attacco. I biancorossi tentano di sorprendere i rivali di giornata con una fiammata contenuta dalla retroguardia emiliana al 27′ ed il Cesena reclama pure per un presunto calcio di rigore non concesso quando il traversone di Steffè sembrava essere finito contro il braccio di Lelj. Gli ospiti si rifanno vedere poi con Steffè al 36′, trovando l’intervento di tacco di Di Gennari, ed i padroni di casa rispondono provando il tutto per tutto al 40′. Nell’ultima parte della prima frazione di gioco è comunque il Cesena ad avere la chance migliore per spezzare l’equilibrio trovando un doppio palo al 43′ tramite la punizione di Russini prima e con il tentativo impreciso poi di Maddaloni.

VIS PESARO CESENA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, cominciato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori durante l’intervallo, sono gli ospiti a partire meglio andando quasi subito pericolosamente alla conclusione dalla distanza con Russini al 50′ mentre al 53′ non riescono a superare il portiere avversario Bastianello tramite il colpo di testa di Bortolussi, ispirato da Ardizzone. Nell’ultima parte dell’incontro, precisamente al 73′, ci pensa Bortolussi a portare avanti i bianconeri con il gol del vantaggio, siglato su assist di Russini, ed i biancorossi mancano invece l’opportunità per pareggiare con Marchi di testa al 75′. Lo stesso Bortolussi realizza quindi una doppietta personale all’85’ a chiudere in conti in maniera definitiva con una bella giocata. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Ancora, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Giraudo e Gennari da un lato, Nardi dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono al Cesena di salire a quota 14 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Vis Pesaro non si muove, rimanendo ferma con i suoi 8 punti.

IL TABELLINO

Vis Pesaro-Cesena 2 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 73′, 85′ Bortolussi(C).

VIS PESARO (4-4-2) – Bastianello; Nava, Gennari, Farabegoli, Stramaccioni; Pannitteri, Lelj, Pezzi, Giraudo; Marcheggiani, Marchi. A disp.: Bianchini, Brignani, Eleuteri, Gaudenzi, D’Eramo, De Feo, Blue, Ngissah, Faraghini. Allenatore: Daniele Di Donato.

CESENA (4-3-3) – Nardi; Ciofi, Gonnelli, Maddaloni, Favale; Capellini, Steffè, Ardizzone; Capanni, Bortolussi, Russini. A disp.: Bizzini, Longo, Ricci, Munari, Zecca, Aurelio, Nanni, Koffi, Petermann, Campagna, Sala. Allenatore: William Viali.

Arbitro: Andrea Ancora (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 20′ Giraudo(V); 87′ Gennari(V); 90’+2′ Nardi(C).

