Pierluigi Aprà e Vincenzo Celentano sono stati i mariti di Rosanna Marani

Celebre per la sua carriera giornalistica e per essere stata la prima giornalista assunta in Gazzetta dello Sport nel 1973, della vita privata di Rosanna Marani si conosce poco così come di suo marito. Dalle poche notizie circolate sul web, e confermate dalla diretta interessata, Rosanna Marani ha avuto due mariti, entrambi ormai morti. Il primo è Pierluigi Aprà, un attore romano figlio d’arte che ha recitato anche in La Cina è vicina di Marco Bellocchio. Pierluigi è diventato marito di Rosanna Marani il 6 dicembre 1969: i due si sono sposati a Pisa sul set di Olimpia agli amici.

Insieme hanno avuto un figlio, Gabriele, nato l’anno successivo, ma la loro storia ha avuto un triste finale. Pierluigi Aprà morirà prematuramente, a 37 anni, suicidandosi. Qualche tempo dopo Rosanna Marani conoscerà e si innamorerà di Vincenzo Celentano, che diventerà il suo secondo marito. Con lui, la giornalista ha avuto altri due figli: Andrea e Giulia.

Vincenzo Celentano, il secondo marito di Rosanna Marani è morto nel 2017

Dei suoi due mariti, Rosanna Marani ha parlato brevemente in un’intervista rilasciata al Corriere.it: “Io mamma e lavoratrice? Sì, ho avuto un figlio dal primo marito, che era malato di depressione e si è suicidato lasciandomi vedova a 28 anni e altri due dal secondo. – ha rivelato la giornalista – Guadagnavo molto bene, avevo la governante fissa e la tata. Mio marito era molto paziente: quando partivo per le trasferte lui faceva il mammo”. Anche il secondo marito Vincenzo Celentano è poi deceduto nel 2017, lasciando Rosanna Marani con i figli e i tre nipoti: Giacomo e Gaia, nati dal matrimonio di Gabriele con Elena Torzuoli, e Francesco, nato dal matrimonio di Giulia con Roberto Carboni.