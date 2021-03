Vincenzo de Lucia, imitazione Ornella Vanoni a Domenica In/ Sorpresa in onore di Sanremo 2021

Vincenzo de Lucia è sicuramente la rivelazione di questa edizione di Stasera tutto è possibile. Il comico ed imitatore tornerà in onda al fianco di Stefano de Martino martedì dopo la pausa dovuta a Sanremo 2021, ma oggi pomeriggio tornerà sul palco di Mara Venier. Dimenticate la sua versione di Maria de Filippi o della d’Urso questa volta perché Vincenzo de Lucia, proprio in onore di Sanremo 2021, si calerà nei panni della diva della musica italiana, Ornella Vanoni. Proprio ieri la bella rossa ha conquistato il palco e il pubblico a casa con un mix perfetto di trash e musica e quindi non osiamo pensare cosa possa combinare l’imitatore calandosi nei suoi panni questo pomeriggio. Chi lo segue da tempo sa bene che la sua imitazione di Ornella Vanoni non è inedita e che l’ha già proposta al pubblico di Rai1 il mese scorso ma dopo la serata di ieri tutto potrebbe essere diverso oggi.

Chi è Vincenzo de Lucia e cosa sappiamo della sua vita privata?

Ma chi è Vincenzo de Lucia? L’imitatore e attore ha una lunga gavetta alle spalle e già lo scorso anno si era messo in mostra a Made in Sud ma il vero e proprio boom è arrivato quest’anno, almeno televisivamente parlando. Classe 1987, Vincenzo De Lucia è nato a Napoli e la sua vita fino a questo momento è stata il teatro, in cui riesce a passare da regista ad attore, da sceneggiatore ad aiuto regista ma sicuramente è l’imitazione la sua strada. Proprio grazie ai suoi personaggi, soprattutto femminili, nel 2009 ha portato a casa il Premio Alighiero Noschese e questa è già una grande vittoria alla luce dei suoi 34 anni.

In tv ha portato le sue imitazioni di Maria De Filippi, Mara Maionchi, ma anche Barbara D’Urso e la stessa Mara Venier. Ma la sua vita privata, in tutto questo lavoro, come va? Al momento è difficile stabilire se Vincenzo de Lucia sia fidanzato oppure no visto che, sceso dal palco, torna ad essere riservato e geloso della sua privacy e anche su Instagram non svela molto della sua vita privata. Ne scopriremo qualcosa di più oggi nella sua versione di Ornella Vanoni?



