Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso debutta questa sera su Rai1 con le nuove vicende dell’avvocato più strano, malinconico e complicato della tv italiana nato dai romanzi di Diego De Silva e impersonato da Massimiliano Gallo. Anche in questa seconda stagione ritroveremo i personaggi più amati, il braccio destro Tricarico (Francesco Di Leva), l’ex moglie Nives (Teresa Saponangelo) e l’ex suocera ma allo stesso tempo amica e confidente Assunta (Lina Sastri) non ci sarà Alessandra Persiano (Denise Capezza) ma ci sarà la new entry Giulia Bevilacqua nei panni della giornalista Clelia Cusati.

Chi è Clelia Cusati in Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso? A rivelare qualcosa in più sul suo personaggio è stata l’attrice Giulia Bevilacqua in un’intervista a DiLei: “Clelia Cusati è una giornalista d’assalto, energica, determinata e senza peli sulla lingua. È una donna indipendente, forte e capace di lottare per ciò in cui crede, ma anche piena di contraddizioni. Sa essere ironica, ma volubile, può cambiare umore o idea in un attimo.” Insomma il nuovo personaggio promette di portare energia e dinamismo nelle trame della fiction di Rai1.

Anticipazioni Vincenzo Malinconico: scatterà la scintilla tra Clelia e l’avvocato

L’arrivo di Clelia porterà scompiglio nella vita dell’avvocato d’insuccesso. Durante la chiacchierata infatti Giulia Bevilacqua ha rivelato: “Questo crea una relazione altalenante con Vincenzo, fatta di punzecchiature e battibecchi. Lavorano insieme per motivi professionali, ma c’è subito una forte empatia che rende il loro rapporto dinamico e mai monotono.” Insomma, scatterà la scintilla tra Vincenzo Malinconico e Clelia Cusati? Riguardo, invece, il rapporto con Massimiliano Gallo, l’attrice ha rivelato: “Lavorare con Massimiliano Gallo è stato molto divertente, perché è un attore straordinario, molto generoso, accogliente. In fondo, è un po’ simile al personaggio che interpreta, Vincenzo Malinconico, una sorta di antieroe, per niente narcisista e soprattutto altruista.”