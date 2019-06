Vincitore Champions League 2019, Albo d’oro/ Premi Uefa, Tottenham o Liverpool?

Vincitore Champions League: Tottenham o Liverpool? Il trofeo più ambito per un calciatore è in palio oggi, quindi l’albo d’oro sta per aggiornarsi. Vincere la massima competizione continentale non vuol dire solo aggiungere un trofeo prestigioso in bacheca e impreziosire il palmares del proprio club, ma anche ottenere un bel premio a livello economico. La Champions League è dunque anche un affare d’oro. Il Liverpool finora ha incassato 55,35 milioni di euro di premi dall’Uefa, mentre il Tottenham è a quota 54,45. Il meglio arriverà stasera, perché il vincitore della Champions League guadagnerà altri 19 milioni di euro, mentre la squadra sconfitta riceverà come “premio di consolazione” 15 milioni di euro. E quindi al vincitore vanno circa 75 milioni di euro di premi Uefa, al secondo una sessantina. Il percorso netto, fatto di sei vittorie nella fase a gironi, avrebbe consentito un massimo incasso di 82,45 milioni di euro. Altre le cifre dell’Europa League, un altro motivo per preferire la coppa dalle grandi orecchie.

VINCITORE CHAMPIONS LEAGUE 2019, ALBO D’ORO

Tottenham o Liverpool, il vincitore della Champions League salirà sul trono d’Europa dopo il Real Madrid. Una cosa è certa: sarà una squadra inglese, ma questo è scontato. L’ex club di Cristiano Ronaldo è quello che ha raccolto più successi: sono 13 i trofei vinti. Segue il Milan, con le sue 7 Champions League. A quota cinque Bayern Monaco, Barcellona e Liverpool, che però potrebbe fare un passo in avanti battendo il Tottenham. A quota quattro l’Ajax, davanti a Inter e Manchester United che invece ne hanno vinte tre. Solo due Champions League per la Juventus, le stesse vinte da Benfica, Nottingham Forest e Porto. Una sola volta è stata alzata al cielo da Celtic, Amburgo, Steaua Bucarest, Olympique Marsiglia, Borussia Dortmund, Chelsea, Feyenoord, Aston Villa, PSV Eindhoven, Stella Rossa. La Juventus ha invece un triste primato: è il club che ha collezionato più sconfitte in finale di Champions League. È il club non vincitore della Champions League per eccellenza: 7 secondi posti infatti per i bianconeri. A quota cinque Bayern Monaco e Benfica, ad una lunghezza il Milan. Solo tre secondi posti per Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Atletico Madrid, a quota due Ajax, Inter, Manchester United, Stade Reims, Valencia. Più folta la lista di chi è a quota un secondo posto: Celtic, Amburgo, Steaua Bucarest, Olympique Marsiglia, Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte, Chelsea, Fiorentina, Partizan, Sampdoria, Panathinaikos, Leeds, Saint-Etienne, Borussia Monchengladbach, Monaco, Bruges, Malmo, Roma, Bayer Leverkusen, Arsenal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA