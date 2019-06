Finale Champions League 2019/ Madrid, gli Imagine Dragons al Wanda Metropolitano

Se la finale di Champions League si giocasse negli Stati Uniti assisteremmo ad un evento simile al Super Bowl, ma in Europa si stanno facendo comunque passi avanti per arrivare al livello di entertainment americano. Anche la massima competizione calcistica europea ha deciso di aprire all’intrattenimento: la svolta è stata impressa con l’accordo tra la Uefa e la Pepsi, siglato nel 2016. Così è stato infatti introdotto un concerto live all’interno della cerimonia di apertura della finale di Champions League. Quella prima di Tottenham–Liverpool sarà dunque la quarta edizione del mini-concerto live. Si esibiranno gli Imagine Dragons, il gruppo americano conosciuto in tutto il mondo per hit come “Thunder”, “Believer” o “Whatever it takes”. E Dan Reynolds, frontman della band di Las Vegas, è a dir poco entusiasta: « Per noi è un onore, sarà un grande show a Madrid». Così scrivono il loro nome nello speciale albo d’oro dei musicisti che si sono esibiti prima di una finale di Champions League.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2019, LA CERIMONIA D’APERTURA

L’anno scorso è toccato a Dua Lipa, e la sua è stata una delle esibizioni più apprezzate. Lei ha preceduto la sfida tra Real Madrid e Liverpool a Kiev, invece i Black Eyed Peas si esibirono al Millennium Stadium di Cardiff per la finale tra la Juventus e il Real Madrid. La pioniera di queste esibizioni è stata Alicia Keys, che nel 2016 si esibirà a San Siro prima del derby madrileno tra Real e Atletico. Gli Imagine Dragons, così come i loro predecessori, si esibiranno al Wanda Metropolitano di Madrid circa 10 minuti prima del fischio di inizio, che è previsto per le 21. Il gruppo vincitore del Grammy Award sarà visto in oltre 200 Paesi e territori di tutto il mondo, perché è questa infatti la copertura della finale di Champions League. Ma le iniziative legate a questo evento sono tante: Sony, ad esempio, in virtù della partnership con l’Uefa, ha coinvolto alcuni dei migliori influenze e content creato del mondo per una partita speciale, che sarà trasmessa all’indomani della finale in esclusiva in live stream sul canale PlayStation presente su YouTube.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2019, INVERSIONE DEGLI SPOGLIATOI

Come è noto saranno Tottenham e Liverpool a contendersi la Champions League nell’attesissima finale di oggi al Wanda Metropolitano. Il confronto per certi versi è cominciato già negli spogliatoi. Ma dobbiamo partire da una premessa: il club “in casa” è il Tottenham, che avrebbe dovuto sistemarsi nello spogliatoio destinato abitualmente all’Atletico Madrid. Ma Sky Sports ha spiegato che c’è stato un cambio di programma. Per ragioni di sicurezza andrò ai Reds, mentre gli Spurs dovranno accontentarsi di una stanza più tradizionale, quella solitamente desinata alla squadre in trasferta. Il direttore dello stadio Fernando Fariza ha spiegato che bella valutazione sono stati tenuti presenti i tifosi: «La decisione finale è stata che i tifosi del Liverpool dovessero arrivare allo Stand Sud e avranno tutti i loro biglietti nella tribuna Sud. I sostenitori del Tottenham, invece, arriveranno alla tribuna Nord e avranno lì tutti i loro biglietti». Quel che conta però è fare festa, qualunque sia lo spogliatoio.



