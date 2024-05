Vincitore Eurovision 2024, chi è?/ Testa a testa Croazia e Svizzera, chance per Angelina Mango: pronostico

Eurovision Song Contest 2024 vincitore, chi è? Angelina Mango torna sul podio: il pronostico

Parte oggi l’Eurovision Song Contest 2024. Questa sera, martedì 7 maggio 2024, su Rai2 a partire dalle 21.00 circa verrà trasmessa la prima semifinale con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi ma l’attenzione è già per il gran finale che andrà in onda sabato 11 maggio, e la domanda che tutti si pongono è: chi sarà il vincitore dell’Eurovision 2024? Quanto chance ha l’Italia, rappresentata da Angelina Mango con il brano La Noia, di portare a casa la vittoria dopo il trionfo dei Maneskin nel 2021?

Secondo gli scomettittori a contendersi la vittoria della kermesse canora saranno la Croazia e la Svizzera. La prima rappresentata da Baby Lasagna con la canzone Rim Tim Tagi Dim. Il giovane cantautore il cui vero nome è Marko Purišić classe 1995 porta un brano interamente in croato che ha già conquistato critica e pubblico. Invece a rappresentare la Svizzera è Nemo con The Code. Ha solo 24 anni ma ha già pubblicato EP ed ha partecipato all’edizione svizzera de Il cantante mascherato. E per quanto riguarda l’Italia, invece, Angelina Mango con La Noia è ritornata sul podio, al terzo posto. Dunque ci sono buone possibilità che l’Italia trionfi e quasi certo che uno di questi tre artisti sarà il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024.

Vincitore Eurovision 2024: sul podio Croazia, Svizzera e Italia per gli scommettitori

E nel dettaglio, per quanto riguarda le quotazioni ad aggiudicarsi la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2024 dovrebbe essere Baby Lasagna della Croazia. I bookmaker, infatti, hanno quotato la sua vittoria a 2.25 secondo posto per la Svizzera e Nemo con The Code le cui quotazioni però, in queste ultime ore, sono salite a 5 accorciando quindi la distanza con la terza classificata, l’Italia con Angelina Mango e la Noia quotata 7. Dunque secondo i pronostici sul podio ci sono Croazia, Svizzera e Italia, uno di loro sarà il vincitore dell’Eurovision 2024.

L’Italia con Angelina Mango ha buon chance di vittoria ed insidia la super favorita Croazia. Sempre secondo gli scommettitori, fuori dal podio ma nella parte alta della classifica nell’ordine dovrebbero posizionarsi anche Ucraina, Olanda, Francia, Slovenia e Irlanda, fanalini di coda, invece, Polonia, Germania, Repubblica Ceca e per ultima l’Albania. Tale pronostico sul vincitore e classifica si concretizzerà?











