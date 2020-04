Vincitore Grande Fratello Vip 2020/ Chi è? Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro favoriti

Chi vincerà il Grande Fratello Vip 2020? Dopo tre mesi, oggi, mercoledì 8 aprile, in prima serata su canale 5, al termine di una puntata lunga e ricca di emozioni, Alfonso Signorini annuncerà il nome del vincitore che sarà scelto dal pubblico attraverso il televoto. A contendersi la vittoria saranno Aristide Malnati, Sossio Aruta, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. Ai quattro finalisti già annunciati si aggiungeranno altri due nomi tra quelli di Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver, scelti sempre dal pubblico attraverso un televoto aperto da una settimana. Tra i tre concorrenti ancora in bilico, i sondaggi considerano in pole per gli ultimi due posti liberi in finale Patrick e Antonella mentre Andrea Denver non sembra avere molte possibilità di conquistare la finalissima, ma tra tutti i concorrenti ancora in gara, chi ha più possibilità di vincere?

VINCITORE GRANDE FRATELLO VIP 2020: PATRICK E PAOLO I FAVORITI

Secondo Snai, i due grandi favoriti per la vittoria del Grande Fratello Vip 2020 sono Patrick Ray Pugliese, veterano del programma e considerato un nome caldo per la vittoria sin dalle prime settimane di permanenza nella Casa e Paolo Ciavarro, salito alla ribalta nelle ultime settimane e che ha conquistato il cuore del pubblico per la sua storia d’amore con Clizia Incorvaia. Sia la vittoria di Patrick che quella di Paolo è quotata a 3,50; alle loro spalle ci sono Antonella Elia (5,00), Aristide Malnati (6,00), Paola Di Benedetto quotata a 7,50. La vittoria di Sossio Aruta, invece, vale nove volte la quota mentre Andrea Denver è ultimo con la vittoria quotata a 15. Per quanto riguarda il podio, invece, Snai assegna il primo posto a Patrick, seguito da Paolo Ciavarro e Antonella Elia mentre il primo concorrente eliminato della finale, secondo Snai, sarà Andrea Denver.



© RIPRODUZIONE RISERVATA