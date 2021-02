Vincitore il cantante mascherato 2021/ Chi è? Pronostici: Lupo o Pappagallo?

Questa sera, venerdì 26 febbraio, in prima serata su Rai 1 andrà in onda la finale della seconda edizione de “Il Cantante Mascherato”, lo show condotto da Milly Carlucci. Sono quattro le maschere rimaste in gara: Lupo, Pappagallo, Orsetto e Farfalla. Ma la finale si aprirà proprio con lo spareggio tra Orsetto e Farfalla. Il vincitore della sfida accederà alla fase conclusiva con Lupo e Pappagallo, mentre la maschera che avrà ottenuto il punteggio più basso dovrà rivelare la propria identità. Ci sarà anche una manche dedicata ai duetti: Anna Tatangelo si esibirà con il Lupo, Cristina D’Avena condividerà il palco con l’Orsetto, Red Canzian sarà in coppia con la Farfalla mentre Rita Pavone si esibirà insieme al Pappagallo. È curioso come per i duetti siano stato scelti cantanti più volte citati nel corso del programma: Anna Tatangelo è stata più volte accostata a Farfalla (anche se sta prendendo quota l’ipotesi Mietta), Red Canzian è stato avvicinato alla maschera di Pappagallo, per la testa rossa. Si tratta di un indizio o di un depistaggio? Inoltre Anna Tatangelo duetterà con Lupo, sotto la quale in molti immaginano ci sia Gigi D’Alessio, protagonista di una videochiamata con la maschera la settimana scorsa.

Vincitore de Il Cantante Mascherato: Orsetto amato sui social

Secondo i rumors diffusi in rete tra i concorrenti de Il Cantante Mascherato potrebbero esserci Beppe Convertini, Bianca Guaccero, Massimo Ranieri, Riccardo Fogli, Serena Autieri, Fausto Leali, Giancarlo Magalli, Max Giusti, Virginia Raffele e Donatella Rettore. Ricordiamo che i vip che si sono già sfilati la maschera nel corso di questa seconda edizione sono: Alessandra Mussolini (Pecorella), Gigi e Ross (Baby Alieno), Mauro Coruzzi (Tigre Azzurra), Katia Ricciarelli (Giraffa) e Sergio Assisi (Gatto). Nella prima puntata abbiamo assistito al ritiro dei Ricchi e Poveri che si sono esibiti all’interno del primo Baby Alieno. Ma chi sarà il vincitore della seconda edizione de Il Cantante Mascherato? Secondo i pronostici i favoriti sono Lupo e Pappagallo, salvi dallo spareggio iniziale. Ma sicuramente la maschera più amata sui social è Orsetto, che secondo molti nasconde il nome di Simone Montedoro. La giuria e il pubblico da casa riuscirà a indovinare chi si nasconde sotto la maschera del vincitore?

© RIPRODUZIONE RISERVATA