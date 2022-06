VINCITORE ISOLA DEI FAMOSI 2022: CHI È?/ Edoardo Tavassi cede a un passo dalla finale

Ad una sola settimana dalla finale dell‘Isola dei Famosi 2022 cresce sempre più la curiosità di tutto il pubblico su chi sarà il vincitore di questa edizione e se, Nicolas Vaporidis ha già guadagnato un posto per la finalissima dello show, tutti gli altri concorrenti dovranno lottare con le unghie e con i denti per conquistare un posto durante la finale dello show. Tra i concorrenti più quotati ad avere un posto in finale accanto a Nicolas Vaporidis c’è proprio il suo più grande amico all’interno dell’Isola: Edoardo Tavassi.

Il concorrente però ad una sola settimana dalla finalissima potrebbe abbandonare l’Honduras a seguito di un brutto incidente al ginocchio che l’ha tenuto lontano dagli altri naufraghi. Infatti, stando a quanto ha anticipato Davide Maggio proprio questa sera la conduttrice Ilary Blasi annuncerà il ritiro del fratello di Guendalina Tavassi, uno tra i concorrenti preferiti da parte del pubblico. (Aggiornamento Adriana Lavecchia)

Vincitore Isola dei Famosi 2022: sarà Nicolas Vaporidis

Vincitore dell’Isola dei Famosi 2022: chi sarà? Manca esattamente una settimana prima di conoscere il nome del naufrago che si aggiudicherà l’edizione più lunga della storia del reality. Lunedì 27 giugno, infatti, nella prima serata di Canale 5 Ilary Blasi, padrona di casa del programma, annuncerà il vincitore (o la vincitrice) dell’Isola 2022 tra i naufraghi che sono riusciti a conquistare l’ambita finale. Proprio nel penultimo appuntamento di oggi conosceremo la rosa ufficiale dei finalisti e tra loro ci sarà anche il vincitore.

Il nome di Nicolas Vaporidis quale vincitore dell’Isola dei Famosi 2022, per qualcuno potrebbe ormai apparire fin troppo scontato. A decretarlo primo finalista ufficiale era stato il pubblico da casa attraverso un televoto flash fra tre concorrenti: Mercedesz Henger, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. Ad avere la meglio però era stato proprio il celebre attore. Partito in sordina, dopo aver fatto discutere il pubblico da casa per alcune sue esternazioni, Nicolas è riuscito poi nel tempo a conquistare tutti, tanto da essere spesso in cima alle preferenze nei sondaggi sul web.

Vincitore Isola dei Famosi 2022: un uomo o una donna? Occhio alle sorprese…

Sarà una dura lotta per gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 riuscire a conquistare un posto da candidato vincitore del reality. La concorrenza è spietata dal momento che anche i bookmaker hanno espresso la loro preferenza su Nicolas Vaporidis, le cui quote si aggirano attorno al 2,00. Alle sue spalle si piazza l’amico Edoardo Tavassi: per quest’ultimo le quote vanno dal 2,50 al 3,50. Tuttavia per quanto riguarda il fratello di Guendalina, potrebbe lasciare il suo posto in Honduras a causa di un brutto infortunio che ha messo a rischio la sua finale.

Occhio allora a Carmen Di Pietro che alla sua seconda esperienza all’Isola dei Famosi potrebbe questa volta uscirne vincitrice. Per lei le quote Snai si aggirato attorno a 5,00. Sarà dunque un uomo o una donna a vincere la sedicesima edizione del reality. Per Estefania Bernal, Luca Daffrè e Pamela Petrarolo le possibilità di aggiudicarsi il titolo di vincitore sfumano sempre di più, piazzandosi tutti alle ultime posizioni nei sondaggi sul naufrago preferito dal pubblico da casa. Le sorprese, tuttavia, potrebbero essere sempre dietro l’angolo!











