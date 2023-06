Vincitore Isola dei famosi 2023, Vladimir Luxuria: “Uno dei due può esserlo”/ A chi si riferisce?

Isola dei Famosi 2023, Vladimir Luxuria: “Io non sottovaluterei Cristina e Pamela”

Chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023? Vladimir Luxuria, opinionista dell’Isola dei Famosi 2023, ha rilasciato un’intervista a Novella 2000. Fra i vari argomenti trattati, non si poteva discutere del reality show condotto da Ilary Blasi. Secondo Vladimir Luxuria, il reality show rappresenta un programma che porterà fortuna a tanti naufraghi. Il volto noto della televisione ha rotto il silenzio su Marco Mazzoli e Paolo Noise, e riferendosi a quando hanno iniziato a giocare da separati, cioè prima del ritiro di quest’ultimo a causa di un serio problema di salute ha fatto un azzardo: “Uno dei due può essere un potenziale vincitore”. L’opinionista non ha escluso la possibilità che i due possano diventare un duo televisivo, creando una trasmissione adatta a loro. Secondo Luxuria, questo sarebbe un grande successo e potrebbe persino andare in onda su Italia 1 in seconda serata.

Vladimir Luxuria elogia Bastian e lancia frecciata a Totti? / "Non gioca a pallone ma.."

Vladimir Luxuria, però, avendo anche partecipato da concorrente del reality si è definita consapevole che il reality riserva sempre sorprese, e a tal proposito ha aggiunto sul possibile vincitore dell’Isola dei Famosi: “Io non sottovaluterei Cristina e Pamela”. Inoltre, Vladimir Luxuria ha espresso la sua delusione per l’abbandono di Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, dall’Isola dei Famosi sottolineando che aveva molte aspettative su di loro.

Vladimir Luxuria attacca Andrea Lo Cicero all'Isola 2023/ "Parli alle spalle, ti è caduta la maschera!"

Isola dei Famosi 2023, Vladimir Luxuria su Ilary Blasi e Enrico Papi: “Tutta questa tensione non la vedo”

Nel corso della sua intervista per Novella 2000, Vladimir Luxuria, opinionista dell’Isola dei Famosi 2023, non ha soltanto parlato del possibile vincitore dell’Isola dei Famosi ma ha anche espresso giudizi su singoli come sula concorrente brasiliana Helena Prestes, che continua a litigare con i compagni di gioco. Il volto noto della tv ha affermato che la donna ha una crisi d’identità e che cerca polemiche. Vladimir Luxuria ha fatto un’analisi dettagliata sulle varie dinamiche del reality show condotto da Ilary Blasi, rivelando alcuni segreti sulle dinamiche dei concorrenti e sulla sua visione del programma, oltre che, come riportato, sul possibile vincitore dell’Isola dei Famosi 2023.

Vladimir Luxuria, rivelazioni a Isola Party/ "Nathaly ha avuto una metamorfosi..."

Proprio riguardo alla conduttrice dell’Isola dei Famosi, l’opinionista è stata chiamata a rispondere per fare chiarezza sui presunti malumori tra la padrona di casa ed Enrico Papi: “Noi ridiamo e scherziamo, prima nel camerino di lei, durante la trasmissione in studio e poi dopo nella sala degli autori. Sinceramente tutta questa tensione non la vedo“. A proposito di quest’ultimo ha fatto una smentita: “Non sono rabbuiata dalla presenza sua”. Con il collega infatti si è trovata molto bene sin dall’inizio: “Dopo averlo conosciuto abbiamo riso e scherzato. Molto tranquillo”. Non resta che attendere se le previsioni sul possibile vincitore dell’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria si avvereranno e se uno dei concorrenti a cui ha fatto riferimento trionferà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA