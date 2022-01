Vincitore The Voice Senior 2022, chi è?/ Giannarelli favorito per la vittoria?

Chi è il vincitore di The Voice Senior 2022?

Tutto pronto per il gran finale di The Voice Senior 2022 condotto da Antonella Clerici giunto alla sfida finale. In gara per la vittoria ci sono dodici concorrenti, 3 per team, pronti a sfidarsi a suon di note e canzoni sul palcoscenico. Gigi D’Alessio, Orietta Berti, Loredana Bertè e Clementino, i quattro coach di The Voice Senior 2022, sono arrivati alla fase finale del talent show con tre artisti nelle loro scuderie, ma solo uno sarà il vincitore. Chi sarà? Nel team di Orietta Berti ci sono: Franco Tortora, Roberto Barocelli, Cosetta Gigli. Nel team di Loredana Berte ritroviamo: Walter Servini, Lanfranco Carnacina, Donata Brischetto. Nel Team Clementino, invece, Luciano Genovesi, Marcella Di Pasquale e Russell Russell. Infine il Team di Gigi D’Alessio composto da: Piero Cotto e Beatrice Pasquali, Claudia Arvati e Annibale Giannarelli.

Tra questi concorrenti si nasconde il vincitore della seconda edizione di The Voice Senior. Chi sarà il successore di Erminio Sinni, vincitore dello scorso anno per il team di Loredana Bertè?

The Voice Senior 2022: Annibale Giannarelli il vincitore annunciato?

E’ partito il toto nome sul possibile vincitore di The Voice Senior 2022. Tra tutti i concorrenti in gara uno ha attirato l’attenzione del pubblico. Si tratta di Annibale Giannarelli del Team di Gigi D’Alessio, che puntata dopo puntata, ha conquistato il cuore dei telespettatori. Il cantante, nato a Sassalbo (Massa-Carrara) ed emigrato in Australia, ha stupito durante Blind Audition con il brano “L’immensità” di Don Back. Poi nella fase dei Knock Out si era confermato uno dei migliori con una performance al piano che ha stregato tutti fino alla semifinale dove ha convinto ancora una volta pubblico e giuria con una performance da standing ovation.

Il pubblico dei social è tutto dalla sua parte a tal punto da considerarlo il vincitore annunciato di The Voice Senior. Sui social, infatti, si leggono commenti del tipo: “è di un’altra categoria”, “Annibale è fuori classifica” e ancora “ma dopo che ha cantato Annibale dove si avviano gli altri?”. Non solo c’è anche chi, senza troppi giri di parole, precisa “Annibale come minimo deve vincere”. Sarà davvero così?

