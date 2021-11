Virgil Abloh, morto direttore creativo Louis Vuitton/ “Angiosarcoma? Tenuto nascosto”

Il mondo della moda è in lutto per la morte di Virgil Abloh, direttore creativo di Louis Vuitton. Secondo la casa di moda è morto a causa di un tumore che «ha combattuto di nascosto per anni». A 41 anni era uno dei principali protagonisti della moda a livello mondiale. Fondatore nel 2013 di Off-White, di cui era amministratore delegato, dal 2018 si occupava della linea uomo di Louis Vuitton. A stroncarlo un angiosarcoma, tumore maligno derivato da vasi sanguigni e caratterizzato da ammassi di cellule endoteliali con spiccati caratteri di atipia. Bernard Arnault, presidente di LVMH, si è detto scioccato dalla notizia. «Virgil non era solo un genio è un visionario ma era anche un uomo con una bella anima e di grande saggezza. La famiglia di LVMH si unisce a me in questo momento di grande dolore».

Frank Williams, morto fondatore scuderia F1/ "Ha lottato ogni giorno per vincere"

Invece sulla pagina Instagram dello stilista compare questo messaggio: «Siamo devastati dal dover annunciare la morte di Virgil – devotissimo padre, marito, figlio, fratello, e amico». Virgil Abloh lascia infatti la moglie Shannon, i figli Lowe e Gret, la sorella Edwina e i genitori Nee e Eunice, oltre a molti amici e colleghi.

ENNIO DORIS/ Quel pioniere del New Banking in Italy

VIRGIL ABLOH E L’ANGIOSARCOMA COMBATTUTO IN PRIVATO

Virgil Abloh, nato nel 1980 a Chicago in una famiglia di origini ghanesi, era amico di Kanye West, con cui aveva studiato all’università del Wisconsin. Sulla sua pagina si legge che ha combattuto con questa rara forma di cancro, l’angiosarcoma, per due anni. Ma aveva scelto di combattere questa battaglia in forma privata sin da quando ricevette la prima sconcertante diagnosi. Lo stilista si è sottoposto a «numerosi cicli di trattamenti mentre guidava istituzioni nel campo della moda, dell’are, della cultura». Una scelta dettata dalla sua etica del lavoro, legata anche alla suo ottimismo, che non è mai venuto meno, anche nei momenti più complessi. Si lasciava guidare dalla sua passione per la moda e dalla volontà di combattere per una maggiore equità nell’arte.

ENNIO DORIS, MORTO FONDATORE BANCA MEDIOLANUM/ Sabato i funerali, addio di Berlusconi

Virgil Abloh entrò nella moda internazionale grazie ad uno stage in Fendi nel 2009, ma aveva lavorato precedentemente nella street fashion di Chicago. Con Kanye West cominciò una collaborazione artistica che spinse lo stilista a lanciare Off-White. Ma aveva curato anche la direzione artistica di diversi album di Jay-Z e West.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @virgilabloh





© RIPRODUZIONE RISERVATA