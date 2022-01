Virginia Bocelli, chi è la figlia di Andrea Bocelli/ Debutto da attrice in Doc 2

Virginia Bocelli è la terzogenita di Andrea Bocelli, frutto del suo amore con Veronica Berti. A soli 10 anni, la piccola Virginia sta dimostrando di avere le idee chiare sul proprio futuro e sta già seguendo la strada artistica scelta da papà Andrea, ma anche dal fratello Matteo. Virginia, infatti, studia canto e musica sin da piccolissima e si è già esibita di fronte ad un pubblico importante. Lo scorso dicembre, infatti, ha sfoggiato il proprio talento musicale esibendosi anche alla Casa Bianca, davanti al Presidente Biden.

Per Virginia, però, non era la prima esibizione. In precedenza, infatti, aveva incantato tutti esibendosi con papà Andrea sulle note di “Hallelujah” in un video registrato presso il Teatro Regio di Parma. Dopo aver sfoggiato il proprio talento nella musica, Virginia, questa sera, è pronta a conquistare tutti anche come attrice.

Virginia Bocelli attrice in Doc 2 – Nelle tue mani accanto a Luca Argentero e Matilde Gioli

Grande debutto come attrice per la piccola Virginia Bocelli che, questa sera, sarà la protagonista di uno degli episodi della nuova puntata di Doc 2 – Nelle tue mani. Nella fiction campione d’ascolti con Luca Argentero e Matilde Gioli, la piccola Bocelli interpreta Gaia che si ritroverà in ospedale dove lavora il dottor Fanti per il ricovero della madre che sarà affidata alle cure dell’amorevole dottore e della sua squadra.

Un’esperienza importante per la bambina che, nella foto in alto, si mostra sorridente accanto ai due attori, protagonisti della fiction sin dalla prima puntata della prima stagione. Il mondo dello spettacolo, dunque, sembra abbia rapito la piccola Virginia che sta studiando per continuare ad inseguire la strada di papà Andrea senza rinunciare ad altre esperienze come quella vissuta sul set di Doc 2 – Nelle tue mani.

