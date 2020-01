Virginia Mihajlovic, figlia Sinisa/ “La malattia di papà ci ha cambiato la vita”

Virginia Mihajlovic è la figlia di Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna che per la prima racconta in tv della sua malattia. Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, Sinisa è pronto a condividere con il pubblico uno dei periodi più difficili della sua vita: dalla scoperta della leucemia fino all’intervento del trapianto del midollo presso l’Ospedale Sant’Orsola. Oggi le cose sembrano andare alla grande per l’allenatore, ma la paura è stata tanta come ha raccontato la stessa Virginia ospite a settembre scorso a Verissimo. “E’ stata una notizia che ci ha cambiato la vita. Siamo una famiglia molto unita e siamo vicini a nostro papà che è un guerriero e non si butta mai giù” ha detto Virginia con la sorella Viktorija ai microfoni di Silvia Toffanin.

Virginia Mihajlovic e la malattia di papà Sinisa

La ragazza ha anche raccontato come e quando ha scoperto della malattia del padre Sinisa Mihajlovic: “eravamo in Sardegna, ho sentito mia madre parlare al telefono con lui in camera. Sono andata di là, le ho chiesto cosa stesse succedendo e lei me l’ha detto in lacrime. Pensi sempre che queste cose non possano succedere alla tua famiglia, soprattutto a una persona che fa un sacco di sport come nostro padre”. Un momento davvero terribile, visto che Virginia Mihajlovic ha poco dopo raccontato: “io sono la prima ad averlo scoperto: dopo cena avevo la camera vicino a mia mamma e sento che dice: “Ora dai, inizi le cure. Non ti preoccupare”; a quel punto entro e le chiedo di dirmi subito cosa stava succedendo. Temevo che mia sorella più grande soffrisse, perché lei non riesce a gestire le emozioni. Mamma mi dice che papà aveva la leucemia e scoppiamo a piangere: non so come sono riuscita a trattenere la calma, lei aveva anche la fobia degli ospedali. Quando ti dicono una cosa del genere non ci credi, non pensi mai possa succedere a te, soprattutto ad uno forte come mio padre”.

