Virginia Mihajlovic sbotta sui social: “Qualcuno è venuto al mio matrimonio senza regalo…”/ “Maleducati!”

Virginia Mihajlovic, dal sogno coronato con Alessandro Vogliacco all’amarezza sui regali di nozze

Compiere il grande passo, ancor di più forse per una donna, è spesso e volentieri il sogno di un’intera vita. Tra i personaggi noti che di recente hanno vissuto la gioia del matrimonio spicca Virginia Mihajlovic. La figlia del compianto allenatore Sinisa – scomparso lo scorso 2022 – ha finalmente coronato il desiderio di sposarsi con Alessandro Vogliacco il 17 giugno. Già un mese fa l’ex volto de L’Isola dei Famosi ha avuto modo di raccontare sui social la bellezza della cerimonia con emozioni annesse, ma è di recente tornata a parlare di quel meraviglioso giorno per svelare aneddoti non proprio felici.

Come riporta Isa e Chia, Virginia Mihajlovic si è confrontata con alcuni followers su Instagram rispondendo a domande anche riferite al suo recente matrimonio con Alessandro Vogliacco. E’ stato proprio durante il recente botta e risposta che l’ex naufraga ha messo in evidenza un retroscena sulla cerimonia nuziale che nessuno si sarebbe mai aspettato. La figlia del compianto Sinisa Mihajlovic – come racconta il portale web – avrebbe avuto da ridire su un particolare che riguarda i doni ricevuti.

Virginia Mihajlovic, lo sfogo sulla “figuraccia” di alcuni invitati al matrimonio: “Non è per il regalo in sè…”

Virginia Mihajlovic – parlando con i suoi followers su Instagram – prima di rivelare il retroscena sui doni ricevuti al matrimonio, ha premesso come la sua non fosse una lamentela di carattere venale, tutt’altro. L’ex naufraga ha piuttosto voluto mettere in evidenza come alcuni invitati abbiano peccato di poca educazione nei loro confronti. “Persone che nonostante siano venute non hanno fatto il regalo… E che sia chiaro, non è per il regalo in sé; l’educazione e il rispetto dove sono? Io non mi presenterei mai nemmeno ad una cena di compleanno senza un pensiero, figuratevi ad un matrimonio. E sono state anche molte, che figuraccia!”.

Le parole di Virginia Mihajlovic su Instagram – riportate da Isa e Chia – sembrano quasi uno sfogo; a giudicare dalla dinamica da lei raccontata, non ha nemmeno tutti i torti. “Io sono una persona educata e ci tenevo a ringraziare uno per uno ogni invitato; ho dovuto per forza controllare chi mi avesse fatto il regalo… Chi non ha la possibilità avrebbe benissimo potuto fare una cornice”. L’ex naufraga ha poi chiosato: “Non mi sono sposata per i regali, ma qui si parla di educazione; cosa che in molti non conoscono“.











