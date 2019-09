VIS A VIS – IL PREZZO DEL RISCATTO/ La serie Netflix che fa sentire un po’ criminali

Vis a Vis – Il prezzo del riscatto è una serie televisiva spagnola trasmessa su Netflix che sta avendo un successo inaspettato. Un successo senza dubbio dovuto a una parte del cast, già amata dal pubblico – tra cui la Nairobi (Alba Flores) de La casa di carta. Un successo dovuto anche al richiamo alla serie Orange is the new black, che è immediato, in quanto l’ambientazione è un carcere femminile. Ma ciò che la contraddistingue è il suo genere: un vero e proprio thriller.

La protagonista, Macarena (Maggie Civantos), è una ragazza giovane e di buona famiglia, finita nel carcere di Cruz del Sur perché è stata incastrata. Il suo capo, uomo di cui era innamorata, le faceva compiere, senza saperlo, numerosi crimini; tra i più frequenti c’erano passaggi di denaro e proprietà illeciti. L’innocente donna si ritrova, da un giorno all’altro, a essere catapultata in una pericolosa prigione tutta al femminile. Dovrà affrontare sette anni in un ambiente disumano, luogo in cui si punta alla pura sopravvivenza.

La sua buona famiglia fa di tutto pur di tirarla fuori, con scarsi risultati, aiutandola nella ricerca di un’ingente somma di denaro nascosto. Noi spettatori la seguiremo in tutte le sue avventure, affronteremo con lei la sua vita quotidiana.

Un altro personaggio affascinante è senza dubbio Zulema (Najwa Nimri), la più temuta di tutte, l’antagonista. Una “cattiva” riuscita al massimo in quanto fa scaturire nello spettatore timore e paura, ma allo stesso tempo comprensione. Violenza, vendette e sangue sono all’ordine del giorno: non è una serie adatta ai deboli di cuore.

Macarena non sa però che da “uccellino”, com’è entrata, nel corso delle stagioni, si ritroverà ben presto a fare i conti con se stessa e, paradossalmente, si trasformerà nella più malvagia, aggressiva e spietata di tutte le detenute, in quanto capisce che in carcere vale la legge del più forte: vince chi colpisce più forte, chi uccide.

Oggi ci attende una nuova stagione, la quarta, attesissima e ricca di novità. Chi vuole avventurarsi nella sua visione deve prepararsi a colpi di scena, essere pronto a immaginare quello che mai lontanamente si poteva pensare, sarà tutta una sorpresa, perché solo nel guardare Vis a Vis ci si sente un po’ criminali.



