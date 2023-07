VITTORIA E DANIELE, COPPIA TEMPTATION ISLAND 2023/ Pronto a baciare Benedetta? La fidanzata: “ridicolo”

A Temptation Island 2023 Vittoria e Daniele sembrano sempre più lontani. Dopo l’ultimo falò, Vittoria si confida con Francesca: “da quando sto con lui ho fatto veramente tutto per accontentarlo e sentirmi amata. Mi sono isolata da tutto, dalle amicizie, perchè sono una che quando sta con una persona cerco di dare il 100% perchè da piccola mi è mancata la figura paterna e la cerco nel mio compagno. Cerco di dare il massimo, mi attacco molto. Non gli chiedo niente se un pò d’affetto”. Nel villaggio dei fidanzati Daniele viene chiamato nel pinnettu.

La reazione di Daniele alle parole della fidanzata è di grande delusione: “più passano i giorni e più me ne rendo conto”. Poco dopo chiede alla redazione di poter organizzare una cena con la single Benedetta. Vittoria scopre della cena con un video e reagisce: “non lo riconosco, lui all’inizio era così, poi si è trasformato. Il 90% delle nostre litigate è per questo motivo: non è più lo stesso”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Vittoria e Daniele si lasciano a Temptation Island 2023?

Vittoria e Daniele sono una delle coppie della nuova stagione di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. I due sono fidanzati da quattro anni e vivono insieme a Roma. E’ stato Daniele a scrivere alla redazione del programma per un motivo ben preciso: la fidanzata Vittoria da un anno lo pressa per avere un figlio, ma lui peraltro essendo già papà, non ci sono i presupposti giusti. Il ragazzo, infatti, ha dei dubbi sui reali sentimenti che lo legano alla compagna e durante le prime puntate sono tutti venuti fuori.

Daniele, infatti, non appena entrato nel villaggio dei fidanzati ha cominciato a manifestare di non sentire la mancanza della fidanzata; anzi ha intrecciata un’amicizia molto particolare con la tentatrice Benedetta con cui si è lasciato andare anche condividendoci un bagno nell’idromassaggio. Le scene, mostrate alla compagna Vittoria, non hanno sortito l’effetto desiderato con la ragazza che non ha provato alcuna gelosia. Come mai?

Vittoria e Daniele divisi da Benedetta a Temptation Island 2023

Nel villaggio delle fidanzate di Tempation Island 2023, Vittoria si è confidata con le altre ragazza parlando proprio dei sentimenti che prova verso il fidanzato Daniele. “Ma non capisco perché non mi dà fastidio? Se non vedo cose che mi fanno, non capisco” – confessa la ragazza, mentre Daniele nell’altro villaggio apre il suo cuore alla tentatrice Benedetta raccontandole la sua vita. “Ho avuto due storie, una di nove e mezzo, la più importante con cui ha avuto un figlio” – ha detto il fidanzato che nominando la compagna Vittoria precisa – “non c’è la base ad oggi per fare un figlio”.

I filmati vengono mostrati in spiaggia a Vittoria che, fredda e distaccata, reagisce dicendo a Filippo Bisciglia: “sono entrata qui con due certezze: che lui mi amasse e che vorrebbe fare un figlio con me. Gli ho sempre detto se non te la senti basta che tu sia sincero e le nostre strade prendono vie diverse, in questo video continua a dire che non ci sono basi per un futuro insieme”. Ma il peggio per Vittoria deve ancora arrivare, visto che il fidanzato Daniele la definisce fredda e impostata. Parole che deludono la ragazza che cerca di spiegarsi: “se trovo una persona che a malapena mi saluta quando entro, è normale che reagisco. Sono delusa”. Cosa succederà tra i due?

