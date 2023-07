VITTORIA E DANIELE SI LASCIANO A TEMPTATION ISLAND 2023?/ Lui: “impostata e fredda”, ma lei “sono delusa”

A Temptation Island 2023 Daniele è sempre più vicino a Benedetta. “Ma non capisco perché non mi dà fastidio? Se non vedo cose che mi fanno, non capisco” – confessa Vittoria alle compagne d’avventura. Intanto Daniele si racconta a Benedetta: “ho avuto due storie, una di nove e mezzo, la più importante con cui ha avuto un figlio” e parlando di Vittoria rivela “non c’è la base ad oggi per fare un figlio”.

Vittoria reagisce ai filmati: “sono entrata qui con due certezze: che lui mi amasse e che vorrebbe fare un figlio con me. Gli ho sempre detto se non te la senti basta che tu sia sincero e le nostre strade prendono vie diverse, in questo video continua a dire che non ci sono basi per un futuro insieme”. Ma i video per Vittoria non sono finiti. Il fidanzato lamenta freddezza della ragazza che definisce impostata e fredda, ma lei ribatte: “se trovo una persona che a malapena mi saluta quando entro, è normale che reagisco. Sono delusa”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Daniele e Vittoria, i primi problemi a Temptation Island 2023

Vittoria e Daniele sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti condotto con grandissimo successo d’ascolti da Filippo Bisciglia su Canale 5. Durante la prima puntata abbiamo conosciuto meglio la coppia legata sentimentalmente da quattro anni. Una storia importante, anche se Vittoria ha un desiderio: diventare mamma. A scrivere alla redazione del programma, infatti, è stata proprio Vittoria che nel video di presentazione ha raccontato: “sono io che scrivo al programma perché Vittoria mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio. Solo che per me ora non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente troppo”. Un desiderio di maternità che, al momento, non ritrova concorde Daniele che non si sente ancora pronto. Anzi il ragazzo non nega di sentirsi presso dalla compagna.

Dopo “l’addio”, Daniele e Vittoria entrano nei rispettivi villaggi dei tentatori e tentatrici e sin da subito emergono le problematiche del loro rapporto di coppia. Durante la presentazione dei tentatori, la scelta di Vittoria stupisce Daniele che ha una reazione esagerata: “è proprio il contrario di me, secco, piccolo” dice commentando il ragazzo scelto dalla fidanzata. Non solo, Daniele si alza pronto a montare il suo fisico: “volete vedere il mio fisico, mi spoglio” dando vita ad uno spogliarello che imbarazza la fidanzata.

Vittoria e Daniele si lasceranno a Temptation Island 2023?

Ma il peggio deve ancora arrivare per Daniele e Vittoria, visto che durante la prima puntata di Temptation Island 2023 il fidanzato si avvicina alla tentatrice Benedetta. Daniele si confida con Benedetta parlandole dei problemi con Vittoria e delle difficoltà di comunicazione tra loro. I due, infatti, da tempo non dormono neppure nello stesso letto. Confession che lasciano senza parole la tentatrice Benedetta che invita Daniele a riflettere su questo rapporto. Il ragazzo allora le propone un bagno nella vasca idromassaggio. I due, dopo essersi messi il costume, condividono un momento di grande intimità che viene poi mostrato durante il falò a Vittoria.

La reazione della fidanzata però è inaspettata. Vittoria, infatti, non appare infastidita a tal punto che, una volta rientrata nel villaggio, le altre fidanzate si domandano come non le abbia dato fastidio vedere il suo uomo in costume con un’altra donna. Che sia l’inizio della fine per Vittoria e Daniele?

