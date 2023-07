Vittoria e Daniele, coppia Temptation Island 2023/ Lui vicinissimo alla single Benedetta: scatta il bacio?

Vittoria e Daniele la crisi sembra insanabile a Temptation Island 2023

Vittoria e Daniele sona una delle coppie di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Nel villaggio dei fidanzati Daniele è sempre più vicino alla single Benedetta con cui ha instaurato un fortissimo feeling. I due sono sempre più vicini con Daniele che, infastidito da alcune parole della fidanzata Vittoria, reagisce invitando a cena fuori la single Benedetta. Daniele organizza una cena di sushi in riva al mare per la single tentatrice Benedetta che apprezza molto l’intraprendenza del ragazzo. Dopo cena i due si ritrovano a chiacchierare nel villaggio e tra i due l’attrazione è davvero forte al punto che sembrano volersi spingere oltre.

La visione dei filmati del fidanzato Daniele in compagnia della single Benedetta lasciano senza parole Vittoria che replica: “sono delusa, non mi aspettavo di vederlo così. Se avesse questo atteggiamento con me non mi lamenterei di nulla. Non ho altro da dire”. Dalla reazione di Vittoria a quella di Daniele chiamato in spiaggia a sentire le parole della fidanzata che si confida con un tentatore. “Il problema è che lui con gli altri è in un modo e con me un altro. Se lui si comportasse con me come è con gli altri, ma il problema è che a casa diventa un altro” – sono le affermazioni di Vittoria.

Vittoria e Daniele: la single Benedetta farà saltare la coppia di Temptation Island 2023?

Le parole di Vittoria deludono tantissimo il fidanzato Daniele di Temptation Island 2023che in spiaggia reagisce interrompendo il filmato: “questi video mi fanno bene per andare avanti e continuare il mio percorso”. Poco dopo, una volta rientrato nel villaggio dei single, il ragazzo si lascia andare ad un lungo sfogo con i compagni d’avventura dicendo: “sono un difetto che cammina, ma insultarmi così no dai”. Intanto Vittoria nel villaggio dei single ha un momento no e trova in Francesca una spalla a cui appoggiarsi.

“Da quando sto con lui ho fatto veramente tutto per accontentarlo e sentirmi amata. Mi sono isolata da tutto, dalle amicizie, perchè sono una che quando sta con una persona cerco di dare il 100% perchè da piccola mi è mancata la figura paterna e la cerco nel mio compagno. Cerco di dare il massimo, mi attacco molto. Non gli chiedo niente se un pò d’affetto” – dice Vittoria. Cosa succederà tra i due?











