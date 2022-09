Vittorio Feltri “Hunziker-Trussardi? Momenti di crisi fisiologici”/”Le corna non rovineranno la famiglia”

Vittorio Feltri dice la sua sul possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “I momenti di crisi sono fisiologici…”

Michelle Hunziker quest’anno ne ha viste veramente di tutti i colori. Protagonista e al centro di numerosissimi gossip, la sua vita sentimentale ha occupato, per mesi interi, le copertine di molte riviste e settimanali. L’ultima news? Il possibile ritorno di fiamma tra lei e quello che, a tutti gli effetti, è ancora suo marito, Tomaso Trussardi. I due, infatti, non hanno ancora firmato alcun pezzo di carta e nulla ancora si può dare per certo. La presentatrice di origine elvetica, dopo aver passato l’estate in compagnia del bel medico Giovanni Angiolini, un fuoco decisamente di paglia spentosi con i primi temporali estivi, sembra aver l’intenzione di tornare con il marito.

Tutti dunque si sono interessati alla vita privata di Michelle Hunziker, per ultimo, ma non per importanza, anche qualcuno di decisamente insolito: ebbene sì il padre di Libero, Vittorio Feltri. Il giornalista ha voluto dire la sua al settimanale Nuovo TV, dove ha svelato anche qualcosa sulla sua relazione con la moglie: “Come sta accadendo per Francesco Totti e Ilary Blasi credo che i momenti di crisi, in un rapporto, siano fisiologici. Sono fermamente convinto che, dopo tre anni, il matrimonio diventi una rottura di scatole ma pochi hanno l’onestà di dirlo”, ha esordito.

Vittorio Feltri su Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Non saranno un paio di corna a rovinare una famiglia…”

Vittorio Feltri, parlando del possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ha anche condiviso alcuni particolari sulla propria esperienza matrimoniale: “Sono sposato da 54 anni, sempre con la stessa donna. Quando mi è capitato di avere storie extraconiugali, mia moglie mi ha sempre scoperto. Mi accusava di averla tradito e io le rispondevo: – Ho solo diversificato- Saranno mica un paio di corna a rovinare una famiglia con dei figli e un rapporto solido e importante? Non credo proprio”.

Il celebre giornalista ha continua poi, affermando che, se vi è amore, tutto può essere perdonato: “Se due persone si amano veramente, quando un matrimonio viene messo in crisi non c’è nulla di davvero irreparabile. Probabilmente adesso lo ha capito anche Michelle”, ha detto. Sul futuro della coppia è quindi positivo: “Da quello che so io Tomaso e Michelle avranno la possibilità di rimettersi insieme e di continuare a vivere sotto lo stesso tetto, magari diversificando ogni tanto, come ho fatto io. Non sarebbe mica una tragedia. La fedeltà secondo me non esiste, è retorica pura. La vita delle persone è fatta di altre cose, anche di corna”.











