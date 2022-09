Tomaso Trussardi volta pagina, dimentica Michelle Hunziker?/ Sbuca l’imprenditrice Ruzwana Bashir…

Tomaso Trussardi dimentica Michelle Hunziker: paparazzato a bordo di uno yacht con Ruzwana Bashir…

Tra moglie e marito non mettere il dito, si dice… Anche se non possono più considerarsi moglie e marito a tutti gli effetti, un divorzio tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker non c’è ancora stato dunque possono considerarsi ancora, a tutti gli effetti, marito e moglie. E, a sopraggiungere tra loro e su un possibile ritorno di fiamma, centro del gossip delle ultime settimane, arriva un “uragano” direttamente dall’Inghilterra, si tratta della 39enne Ruzwana Bashir, che è stata recentemente paparazzata in compagnia di Tomaso Trussardi.

Bella ma anche intelligente, Ruzwana Bashir è una famosa imprenditrice britannica, ceo di una società di viaggi di nome Peek Company, creato a San Francisco. Con Trussardi, a fine giugno, era sbucata sul profilo di lei una foto in compagnia durante una cena a Bergamo. Tra i due poi silenzio stampa. Almeno finora quando a settembre inoltrato Diva e Donna mostra foto inedite dei due paparazzati in atteggiamenti intimi a bordo di uno yacht, nelle acque della Costiera Amalfitana. C’è da capire se la relazione tra i due sia seria o solo un “fuoco di paglia” estivo, pronto a breve a spegnersi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ruzwana Bashir (@ruzwana)

Sul rapporto con il marito ed ex compagno, Tomaso Trussardi, la bella conduttrice svizzera, sembra puntare a un riavvicinamento. L’anno, per Michelle Hunziker, è stato siluramene intenso: prima la crisi e l’allontanamento dal marito, poi il flirt estivo con il bel chirurgo, Giovanni Angiolini, naufragato rovinosamente a metà estate. Ma non finisce qui ha seguito il gossip su un possibile riavvicinamento con l’ex marito Eros Ramazzotti, e ultima, ma non per importanza, la notiziona sul suo diventare presto nonna della dolce Aurora.

Dopo l’anno intenso e i gossip che l’hanno riguardata Michelle sembra proprio avere l’intenzione di riconquistare il suo Tomaso Trussardi, ritrovano una stabilità. Da circa una settimana infatti, sull’anulare della favolosa presentatrice, è ricomparso l’anello in platino con diamanti e zaffiro rosa della collezione Tiffany Enchant che gli aveva regalato il suo Tomaso Trussardi. Riuscirà Michelle nel suo intento di riconquistare suo marito? Oppure Trussardi dimenticherà per sempre Michelle grazie all’imprenditrice inglese? Non ci resta che rimanere in attesa…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)













