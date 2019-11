Vladimir Luxuria è Alberto Camerini/ Parte già sconfitta? (Tale e Quale Show 2019)

VLADIMIR LUXURIA A TALE E QUALE SHOW 2019 SARA’ ALBERTO CAMERINI

Vladimir Luxuria non è una concorrente di questa edizione di Tale e Quale Show ma sicuramente non poteva mancare in questo torneo, non dopo il successo che ha ottenuto nella scorsa edizione proprio insieme a Massimo di Cataldo e Roberta Bonanno, con lei in questa nuova avventura che si concluderà questa sera. Dopo il successo della scorsa settimana, anche se i piani alti della classifica son ben lontani a differenza di un tempo, questa sera Vladimir Luxuria vestirà i panni di Alberto Camerini, cantante del successo degli anni ’80 e papà di “Rock’n’Roll Robot“ che proprio nei giorni scorsi è stato ospite di Barbara d’Urso tornando indietro nel tempo alla svolta arrivata nella sua carriera: “Mi ero appena sposato, facevo quattro date in un mese, intascai subito 350 mila lire e mi feci la Ford Fiesta…le radio impazzivano, così come i ragazzi ai concerti. Alla fine i tre dischi produssero un fatturato di quasi cinque miliardi, a me in tasca ne venne uno. Comprai la casa. Stop”. Toccherà a Luxuria rispolverare il suo grande successo?

VLADIMIR LUXURIA NEI PANNI DI ELVIS PRESTLEY

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show 2019 Vladimir Luxuria è stata Elvis Prestley con grande sorpresa da parte di tutti ma non dei giudici che ormai hanno imparato a conoscere. Rimane il fatto che la sua performance non è stata al top e gli stessi giudici l’hanno definita buona. Nino Frassica si è limitato ad una serie di complimenti senza scendere nel tecnico a differenza dei suoi colleghi e, in particolare, di Rita Pavone: “Ho trovato bella la camminata. Quello che ti mancava era l’ironia. Lui era consapevole di essere un divo, ma non si prendeva sul serio”. Anche Loretta Goggi è stata un po’ sulle sue parlando della sua esibizione e spiegando: “Qui, lui è diverso rispetto alle altre esibizioni. La trasformazione è incredibile. La voce era vellutata, la stessa voce vellutata che Elvis ha in questo pezzo”. Questo non è bastato a Vladimir Luxuria che non è arrivata nei primi tre posti nella scorsa puntata e rischia adesso di essere già fuori dai giochi in questa finalissima.

