Vladimir Luxuria/ “Torno a essere cattolica e vado a Messa. Dio accoglie tutti”

Vladimir Luxuria ha confessato di essersi riconciliata con la fede cattolica, un ambiente di cui temeva il giudizio e da cui invece si è sentita accolta. Ne ha parlato nella puntata di oggi, 4 novembre, del programma ‘Bella Mà’ in onda su Rai 2. “Sono ritornata a essere cattolica – ha annunciato Vladimir Luxuria – Sono tornata a essere figlia di Dio, perché Dio accoglie tutti e tutte”. La riconciliazione è stata possibile grazie a Don Andrea Gallo, che “mi rimproverava sempre perché io avevo abbandonato la Chiesa”.

Ospite in studio a ‘Bella Mà’, Vladimix Luxuria ricorda che “non mi sentivo degna per la mia identità sessuale”, poi però Don Gallo “mi ha convinta che non dovevo precludere la mia fede in Dio”. Da qui la decisione di abbracciare e di ritornare alla fede cattolica, grazie alla gentile spinta del compianto sacerdote dalle idee progressiste. In passato, Vladimir Luxuria si era allontanata dalla Chiesa scagliandosi con forza contro le posizioni su alcuni temi come le unioni civili. “Temevo di trovare un ambiente ostile per le mie battaglie e per le posizioni critiche che la Chiesa ha avuto su alcune questioni” spiega infatti. A oggi, però, sente di aver trovato un nuovo equilibrio tra le battaglie che porta avanti e la rinnovata fede.

Vladimir Luxuria riabbraccia fede cattolica: “sono contenti di vedermi a Messa”

Vladimir Luxuria ha rivelato pubblicamente di aver “ripreso ad andare a Messa, mi confesso e faccio la comunione”. Ospite di ‘Bella Mà’, riconosce che “devo dire la verità: ho trovato un ambiente accogliente, persone disponibili e contente di vedermi a Messa”. E “anche i sacerdoti coi quali ho avuto a che fare, mi hanno sempre tenuto le porte aperte”. “Probabilmente sono anche stata fortunata nell’aver incontrato sacerdoti accoglienti” ha spiegato, felice di aver trovato una sua dimensione che possa conciliare attivismo e fede.

La ritrovata fede cattolica però potrebbe non riuscire a riappacificare del tutto Vladimir Luxuria e la Chiesa. Indelebili le parole di Papa Francesco che, pochi giorni fa durante un incontro in Vaticano, ha ricordato che “la famiglia è fatta di un uomo e di una donna che si amano e creano. Per capire la famiglia dobbiamo sempre andare al concreto. Le ideologie rovinano, si immischiano e fanno una strada di distruzione”. Parole che cozzano con le battaglie combattute dall’attivista per i diritti Lgbtq+ ma che per il momento non sembrano smuovere il delicato equilibrio appena riconquistato dopo anni di lontananza dalla fede.











