Vladimir Luxuria vs Estefania e Roger/ “Avete recitato male, manco The Lady…”

Vladimir Luxuria ha puntato il dito contro Estefania Bernal e Roger Balduino nel corso della diretta di ieri sera de L’Isola dei Famosi 2022. La nota opinionista del reality show di casa Canale 5, sempre pungente con i suoi interventi, questa volta si è scagliata contro la coppia di bellissimi dell’Honduras, per via della loro storia finta.

L'isola dei famosi 2022, chi è eliminato tra Estefania, Roger, Gennaro e Luca?/ A rischio sono...

Se qualcuno di voi si fosse perso gli ultimi aggiornamenti sul reality isolano, Estefania e Roger hanno ammesso pochi giorni fa che la loro storia era stata organizzata prima della partenza del reality show, ovviamente per catalizzare su di loro l’attenzione ed entrare nelle “maniche” degli spettatori, e questa loro ammissione ha creato non poca polemica, sia fra i telespettatori quanto e soprattutto fra gli altri isolani. Roger Balduino si è quindi sentito in dovere nelle scorse ore di fare le proprie scuse ai propri colleghi, assumendosi le responsabilità di quanto accaduto.

Cosa succede tra Gennaro Auletto e Estefania Bernal?/ "Penso tu sia venuto qui…"

VLADIMIR LUXURIA VS ESTEFANIA BERNAL E ROGER: ECCO COME E’ ANDATA

Durante la diretta di ieri, Estefania abbia attaccato pesantemente il “finto fidanzato”, accusando Roger di essere solo uno strategia e di voler arrivare in finale, ed è a quel punto che Vladimir Luxuria è “esplosa”, ribattendo non soltanto al modello brasiliano ma anche alla sua “compagna”: “Estefania sai come si dice? – le parole dell’ex politico – il bue che dice cornuto all’asino. Vuoi farci credere che sia stato Roger ad aver voluto tutta questa cosa?”.

Secondo Vladimir Luxuria, anche la modella brasiliana avrebbe dovuto seguire l’esempio di Roger e chiedere scusa al gruppo: “Perché non hai chiesto scusa anche tu al gruppo per questa macchinazione che avete fatto? Sarebbe stato anche chiedere scusa a tutti noi come pubblico, che siamo stati presi in giro da questa fiction mal recitata… manco The Lady veniva così. Scusa Lory eh”, riferendosi alla famosa serie tv realizzata e prodotta da Lory Del Santo, altra concorrente de L’Isola dei Famosi.

Estefania Bernal lite con Maccarini e Roger/ Periodo difficile per la modella

© RIPRODUZIONE RISERVATA