Vlahovic alla Juventus?/ Calciomercato, dg.Fiorentina: “Vogliamo chiarezza”

CALCIOMERCATO NEWS: I RUMORS SU VLAHOVIC ALLA JUVENTUS

Le voci di calciomercato invernale continuano a riguardare prevalentemente la possibilità di vedere Dusan Vlahovic alla Juventus. La Fiorentina quest’oggi ha pareggiato per 1 a 1 in inferiorità numerica senza il serbo, fuori per squalifica, e prima della gara di campionato il direttore generale dei viola Joe Barone è tornato sull’argomento spiegando: “Si parla ogni giorno di Vlahovic e anche io ho già parlato molto di questo tema. Al momento la Fiorentina non ha ricevuto nulla, noi siamo aperti a tutto ma vogliamo chiarezza dal giocatore e dal suo entourage. La Fiorentina ha un futuro e il futuro non è soltanto la partita di oggi. In ballo c’è il futuro di un gruppo, di una tifoseria e di una città intera, ci dobbiamo concentrare su questo.”

Il dirigente parlando a Sky Sport ha poi aggiunto: “Il mercato non è chiuso e ci guardiamo attorno, come tutte le squadre. C’è un’area scouting che lavora e sia io che Pradé siamo attenti su tutto ciò che accade in Italia e in Europa. Vedremo cosa potrà succedere da qui alla fine del mercato.” Dopo gli acquisti di Ikoné e Piatek, più che l’addio di Vlahovic i tifosi della Fiorentina potrebbero dunque aspettarsi un nuovo innesto entro la fine di gennaio.

CALCIOMERCATO NEWS: IL COMMENTO SU VLAHOVIC ALLA JUVENTUS

Le chances che l’approdo di Dusan Vlahovic alla Juventus si concretizzi realmente sono alquanto scarse in questa fase del calciomercato. Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo la partita ha poi voluto in qualche modo prendere le distanze da questa situazione nell’intervista a Sky Sport: “La situazione di Vlahovic è sempre la stessa da quando sono arrivato, sinceramente su situazioni così personali io non c’entro nulla. Sono situazioni particolari che la società insieme al ragazzo devono risolvere, io non posso aggiungere altro. Quando parlo col ragazzo io parlo di situazioni di campo, finché lo vedo motivato, presente e voglioso di dare una mano alla squadra io sono contento. Se le cose cambiano poi si vedrà. Io non so cosa abbia in testa un giocatore sul suo futuro e su questo sinceramente io non voglio entrare.”

