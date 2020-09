Von der Leyen sui migranti/ “Redistribuzione obbligatoria o rimpatri sponsorizzati”

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato l’approvazione della riforma delle politiche migratorie: “Oggi – le sue parole riportate dall’edizione online di Repubblica – proponiamo una soluzione europea per ricostruire la fiducia tra Stati membri e ripristinare quella dei cittadini nella nostra capacità di gestire i flussi migratori come Unione”. Dopo mesi di lavoro viene quindi annunciato il nuovo pacchetto di misure che prevede “un sistema obbligatorio” attraverso cui le persone che verranno salvate in mare dovranno essere poi redistribuite fra tutti i vari partner dell’Unione Europea. Quei paesi che non vorranno farsi carico dei migranti, dovranno obbligatoriamente gestire il rimpatrio di coloro che non avranno diritto per restare nel continente. La proposta della Commissione dovrà essere approvata, e secondo Repubblica si preannuncia “un durissimo negoziato con l’Unione spaccata”: da una parte i paesi del Mediterraneo, ovviamente a favore di questo pacchetto di misure, e dall’altra il blocco dell’Europa centro-orientale, naturalmente contrario.

VON DER LEYEN E IL PATTO SUI MIGRANTI: LA MERKEL IN PRIMA FILA PER LA BUONA RIUSCITA

“L’Ue – ha proseguito la Von der Leyen – ha già dato prova in altri settori della sua capacità di fare passi straordinari per conciliare prospettive divergenti: ora è tempo di alzare la sfida per gestire la migrazione in modo congiunto”. Chiaro il riferimento al Recovery Fund, la cui quadra è stata trovata dopo mesi di trattative. E così come per il fondo di emergenza, ad impegnarsi nella buona riuscita delle trattative è ancora una volta Angela Merkel, la Cancelliera tedesca, pronta a lasciare la politica per sempre, ma rilanciando l’Europa sul piano economico e sulla questione dei migranti. Margarits Schinas, vicepresidente della Commissione, ha parlato del nuovo patto sui migranti come di un “compromesso” fra le diverse soluzioni dei paesi membri, una scelta “che rispetta le linee rosse” dei governi, “un punto di caduta” appetibile per tutti. Così invece Enzo Amendola, ministro agli Affari Europei, che ha promosso a pieni voti la proposta du Bruxelles: “Siamo a un punto di svolta. Sarà una trattativa complessa e delicata. Ma l’Italia è in prima linea”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA