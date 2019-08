Direzione Pd sul Governo con M5s/ Diretta, Zingaretti ‘cede’ a Renzi e Di Maio?

Alle ore 18 di questo pomeriggio la Segreteria del Partito Democratico ha convocato la Direzione Nazionale Pd con unico ordine del giorno «la crisi di Governo», oltre alle consuete comunicazioni “varie ed eventuali”: la convocazione per tutti i delegati è giunta ieri pomeriggio quando le trattative con il M5s sono entrate nella fase decisiva e poco dopo l’uscita del calendario delle consultazioni al Quirinale con Mattarella. A quel punto è stato abbastanza chiaro che il possibile accordo Pd-M5s poteva davvero essere realtà effettiva, quantomeno che la volontà di Zingaretti e Di Maio fosse quella di evitare il ritorno alle urne e accogliere l’appello di Mattarella a costituire un Governo di legislatura solido che possa reggere gli urti delle difficoltà e scadenze che attendono l’Italia nei prossimi mesi. L’orario della Direzione sarà variabile proprio a seconda delle eventuali trattative in corso tra dem e grillini, cui seguono il vertice decisivo di ieri sera tra il Segretario, il vicepremier M5s e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Questo pomeriggio si incontreranno anche tutti i parlamentari M5s riuniti da Di Maio e Casaleggio per dirimere la linea da tenere nelle consultazioni di domani pomeriggio al Colle e soprattutto per stabilire i nodi ancora rimasti. Premier, Ministri, contenuti e durata del patto con la netta chiusura, a questo punto, del “forno” leghista paventato ancora ieri da qualche esponente M5s (Paragone e lo stesso Di Battista, per nulla convinti dell’alleanza con “l’odiato” Pd).

DIREZIONE PD, ZINGARETTI CEDE A RENZI (E DI MAIO)?

Ad una settimana dalla Direzione Nazionale in cui il Segretario Pd si era visto concedere pieno mandato con unanimità – per la prima volta anche dai renziani – sui 5 punti (con l’aggiunta poi dei 3 riferiti da Gentiloni, ndr) da presentare al Movimento 5 Stelle come base da cui partire. Poi le consultazioni al Colle avevano evidenziato, lato Di Maio, ulteriori 10 punti “insindacabili” per far partire una eventuale nuova maggioranza con il Partito Democratico: le trattative, i veti e le “mosse” si sono allora attivate assieme alle diplomazie dei rispettivi partiti e così, dopo due fallimenti precedenti (Bersani con Crimi nel 2013, Renzi con Grillo nel 2014) all’orizzonte sembra ormai incanalato – salvo colpi di scena sempre possibili – l’accordo di Governo per un Conte bis con il Pd che entra in maggioranza al posto della Lega. Come riportano però diversi retroscenisti e analisi vicini al Nazareno, in questo modo Zingaretti se è vero che pone un freno alla crisi di Governo, rischia di far passare una linea “dettata” da Renzi e non solo, cederebbe anche sul primo veto posto da Di Maio ovvero Giuseppe Conte premier. In Direzione oggi sicuramente non si discuterà di questi punti “oscuri” ma sarà certamente importante riuscire a capire di volta in volta il “polso” della dell’unità coesa interna al Partito Democratico: dalla “tenuta” o meno di Zingaretti si vedrà molto probabilmente quanto realmente potrà durare il nuovo Governo Conte che si affaccia all’orizzonte.

