Walter Sterbini, The Voice Senior/ Dal dramma per la malattia del figlio alla forza

Walter Sterbini La forza derivante dal dramma della malattia del figlio, Matteo

Uno dei finalisti di The Voice Senior 2022 è Walter Sterbini. Il 66enne originario di San Giovanni Val d’Arno ha raccolto elogi e motivazioni dai giudici Clementino, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Loredana Bertè, fin dalla sua prima esibizione. In questa edizione, il toscano si sta giocando la sua seconda chance di entrare nel mondo della musica dopo molti anni. Attualmente, infatti, si era allontanato da la sua più grande passione per fare il commerciante. E per stare anche vicino a suo figlio Matteo, nato con una malformazione congenita. Il ragazzo infatti è nato con la spina bifida e suo padre oggi racconta di lui come del suo impresario, il manager che lo segue ovunque e che appunto gli dà la spinta per andare avanti. Niente è impossibile e con una forza speciale come questa la vittoria potrebbe davvero arrivare.

Walter Sterbini: “Sere Nere” di Tiziano Ferro, una performance da applausi The Voice Senior 2022

La seconda edizione di The Voice Senior 2022 si avvia alla conclusione, con gli ultimi verdetti per la finale arrivati nella semifinale andata in onda venerdì 14 Gennaio. Tra i protagonisti della serata spicca ancora una volta il nome di Walter Sterbini. L’artista originario di San Giovanni Val d’Arno è stato probabilmente tra i più ispirati della serata, guadagnandosi applausi e consensi che del resto hanno caratterizzato tutto il suo percorso. Già alle blind audition con una splendida esecuzione di Cambiare, brano celebre del compianto artista Alex Baroni, era riuscito a conquistare i giudici e in particolare Loredana Bertè che lo ha poi scelto come componente di punta del suo team. La forza vocale e il controllo necessari per una canzone del genere hanno colpito l’artista convinta che Walter Sterbini avrebbe saputo come emergere nella competizione. Nella scorsa puntata dedicata alla semifinale è riuscito a guadagnarsi un posto per contendersi la vittoria finale, grazie ad una splendida performance con “Sere nere” di Tiziano Ferro. La scelta e l’esecuzione vocale sono state applaudite da pubblico e giudici, in particolare da Gigi D’Alessio che ha avuto modo di complimentarsi nuovamente per la forza vocale e la capacità di emozionare. Pur non essendo il suo giudice si è detto convinto che la strada verso la vittoria può essere una realtà concreta viste le sue grandi capacità artistiche. Loredana Bertè ha avuto le medesime parole di apprezzamento, trovandosi piacevolmente soddisfatta di aver fatto la scelta giusta ai tempi delle audizioni. viste le prese se, scolti i pochi dubbi ha deciso di includerlo nei tre cantanti che si contenderanno la vittoria finale il prossimo 21 gennaio.

Walter Sterbini si è distinto durante il suo percorso per la pulizia e potenza vocale, capace di rappresentare brani di estrema difficoltà con una naturalezza incredibile. In particolare l’ultimo pezzo scelto presenta delle difficoltà notevoli dal punto di vista degli acuti ma anche dei bassi. Nonostante la sfida ostica Walter Sterbini è riuscito comunque nell’intento di stupire tutti. Stesso discorso anche per la scelta di portare un brano di Alex Baroni alle Blind Audition; un vero e proprio azzardo che però ha premiato l’artista nel corso della competizione. Visto il grande seguito guadagnatosi con le sue splendide performance il cantante è tra i candidati principali per raggiungere la vittoria di The Voice Senior 2022. Sui vari canali social del talent show sono inoltre innumerevoli gli apprezzamenti che confermano l’importanza del percorso dell’artista all’interno del talent show targato Rai.

