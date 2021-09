Walter Zenga/ “Papà morto dicendomi per la prima volta ti voglio Bene, ero distrutto”

Esce il libro autobiografico di Walter Zenga, calciatore, storico portiere di Inter, Sampdoria e della nazionale italiana, nonché allenatore. Per l’occasione L’Uomo Ragno è stato intervistato dal Corriere della Sera, e il quotidiano di via Solferino lo ha subito incalzato sull’Inter, la sua grande squadra: «Cosa sarei disposto a fare pur di allenarla? Tante cose. Ma so che c’è un percorso, mica facile. Però l’Inter è la mia casa, mi sento una bandiera nerazzurra. Ventidue anni con quella maglia non si cancellano. Nonostante la mia irruenza».

Zenga non nasconde alcuni addii burrascosi: «Ho sbagliato almeno due volte, come allenatore: quella volta che me ne sono andato dal Catania e quando ho detto addio alla Stella Rossa di Belgrado. Perchè l’ho fatto? Per soldi. Maledetti soldi. Ho scelto di rompere con delle squadre perché dall’altra parte mi offrivano di più, ma oggi riconosco che ho sbagliato. Avrei dovuto restare, maturare, crescere, magari sbagliare anche, come allenatore e come uomo». Zenga ha tre diverse mogli e cinque figli, una vita che sembra un vero e proprio romanzo: «Le racconto la follia delle follie. Con Elvira (Carfagna, la prima moglie, ndr) ci siamo sposati a vent’anni, troppo giovani, lo so bene. Poi ci separiamo, senza figli. Dopo sei mesi ci rimettiamo insieme, annulliamo la separazione e facciamo un figlio. Qualche mese dopo ci separiamo definitivamente».

ZENGA, LA MORTE DEL PADRE E LE ACCUSE DEI DUE FIGLI

Zenga è figlio di separati e con il padre ha avuto un rapporto molto burrascoso: «Non ci siamo parlati per anni, troppe incomprensioni, troppa distanza. Io ho giocato agli Europei e ai Mondiali e lui non si è nemmeno fatto sentire. Poi lui si è ammalato. Io ero a Bucarest, mi sono precipitato a Milano. È stato allora, qualche giorno prima di morire, che mi ha detto “Ti voglio bene” per la prima volta. Mi ha consegnato una lettera. Leggendola, non credevo ai miei occhi: siamo stati lontani per una vita intera e in quelle righe, mentre si preparava a salutarmi per sempre, mi diceva che lui mi era sempre stato accanto, che aveva seguito passo dopo passo la mia carriera, che si era appuntato successi e critiche, che era fiero di me e che mi voleva bene. Ero distrutto». Sulle accuse rivoltegli dai figli Nicolò e Andrea di essere stato poco presente: «Le ho vissute in modo devastante. Però li capisco e dico questo: quando ci si separa non ci sono vincitori né vinti, al massimo si pareggia la sconfitta. Il mio lavoro mi ha portato in giro per il mondo. Non sempre ho potuto essere accanto a loro, ma ho preso un aereo per vederli ogni volta che ho potuto. Guardi il mio braccio: mi sono tatuato i nomi dei figli». Comunque il peggio sembrerebbe essere passato: «Sì, ci siamo parlati a lungo e ci siamo visti»

ZENGA: “VIALLI UN AMICO, CRESCIUTO CON COSTACURTA E MALDINI…”

Zenga si sente comunque un buon padre, e per ‘dimostrarlo’ racconta un altro aneddoto: «Quando mi chiamarono ad allenare il Cagliari feci quattro giorni di lavoro e poi il mondo si chiuse per la pandemia. Da marzo ad agosto ho potuto vedere i miei bambini solo per sette giorni e sa come ho fatto? Ho preso un aereo privato, sono atterrato a Dubai, mi hanno chiuso in un albergo per aspettare i risultati del test anti-Covid, quindi sono potuto andare da loro. Qualche giorno e poi di nuovo in Italia, aereo privato, eccetera. Capisce perché quando mi guardo allo specchio e mi domando se sono stato un buon padre la risposta che mi do ogni volta è sempre “sì”».

Zenga svela di avere una grande amicizia nel mondo del calcio: «Luca Vialli prima di tutto, per me un fratello. Pensi che quando giocavamo nell’under 21 lui aveva una fidanzata di Cremona che gli firmava le giustificazioni a scuola. E poi Mancini, con quel piglio presidentesco. Ma potrei dirle Bergomi, Gullit, Sinisa». E nel suo cuore anche tanti ‘rivali’ milanisti: «Eccome. Ma io, Billy Costacurta, Paolo Maldini e tanti altri siamo cresciuti assieme. Giochiamo da quando eravamo bambini. C’era e c’è un grandissimo rispetto tra di noi e sa perché? Perché ci prendevamo le colpe. Una volta l’interista o il milanista allo stadio sapevano bene chi insultare. Oggi il tifoso è disorientato. Certo, te la puoi prendere con una stella di prima categoria, ma la bandiera di una squadra è altra cosa». La conclusione è dedicata ancora una volta alla sua Inter: «Mai giocato una partita con la morte nel cuore? Be’, ci può essere un ragazzo triste dietro al portiere che vince la Coppa Uefa contro il Salisburgo, perché sa bene che dovrà lasciare la sua amata Inter. Eccomi. Il calcio per me rimane la vita stessa».



