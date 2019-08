Wanda Nara/ A Tiki Taka nuove dichiarazioni su Icardi-Inter e il calciomercato?

Un’estate bollente, chiacchierata e discussa quella appena trascorsa da Wanda Nara. Lady Icardi ha vissuto una stagione estiva molto movimentata, tra scatti hot pubblicati sui social, il futuro calcistico del marito ed una carriera televisiva (la sua) da far decollare. La conferma del ritorno a Tiki Taka è il primo tassello per Wanda Nara, che si sente sempre più a suo agio nel salotto di Pierluigi Pardo. Quest’anno al suo fianco avrà la showgirl Giorgia Venturini, che pochi giorni fa ha espresso grande entusiasmo per il suo debutto in trasmissione insieme a Wanda Nara: “Con Wanda Nara daremo filo da torcere ai nostri partner maschili. Sarà un ‘Tiki Taka’ all’insegna del girl power. E Pierluigi Pardo dovrà diventare un domatore di leonesse. Sono molto emozionata ma anche molto contenta e orgogliosa per questa nuova esperienza”. Cresce l’attesa sui social per la nuova stagione di Tiki Taka. Wanda Nara e Giorgia Venturini sono pronte a raccogliere questa nuova sfida.

Wanda Nara torna a Tiki Taka dopo la bocciatura di Amici VIP

Wanda Nara torna a Tiki Taka e lì resterà per tutto il resto della stagione, dato che la presunta trattativa per la conduzione di Amici Vip non è andata in porto. La moglie di Icardi, sempre al centro dell’attenzione per i suoi post provocanti e le sue dichiarazioni agguerrite in favore del compagno, nonchè attaccante dell’Inter, non condurrà la nuova versione vip del talent di Maria De Filippi. La modella argentina così è tornata ad occuparsi degli interessi di Icardi, in bilico dopo la rottura insanabile con l’Inter che a questo punto vorrebbe cederlo. Dipendesse da lei, però, il compagno resterebbe nella Milano nerazzurra. Troppo forte il legame che li lega da anni con la beneamata. Oltre a queste questioni Wanda Nara sta pensando al suo futuro televisivo, con il no ricevuto dalla produzione di Amici Vip ancora fresco. La De Filippi al suo posto sembra infatti aver preferito Michelle Hunziker.

Wanda Nara strizza l’occhio alle wags dell’Inter: “Un altro anno passato insieme”

Stasera Wanda Nara torna in televisione in veste di opinionista nella trasmissione sportiva di Pierluigi Pardo, Tiki Tka. La modella-agente argentina, sempre alle prese con il complicato rapporto tra il marito Mauro Icardi e l’Inter, sta cercando di farsi spazio in tv, alla ricerca magari di una conduzione. Intanto si tiene stretta i rapporti coltivati negli ultimi mesi con le altre fidanzate e moglie dei giocatori dell’Inter: “Un altro anno trascorso insieme”, ha scritto su Instagram dopo aver postato una bella foto in compagnia. Con queste parole la moglie di Icardi ha lanciato un messaggio di amore verso l’ambiente nerazzurro, ribadendo la solidità del proprio rapporto di amicizia con le altre wags. Di questo e altro si parlerà questa sera a Tiki Taka, dove Wanda Naraa grande richiesta torna protagonista.



