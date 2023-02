Wanda Nara, crisi con Icardi e nuovi flirt?/ Da L-Gante a Keità Baldè: i gossip

Wanda Nara: il flirt con L-Gante: vero o falso?

Sono tanti i presunti flirt affibbiati a Wanda Nara durante i periodi di crisi e non col marito Mauro Icardi: da L-Gante a Keità Baldè, attaccante dello Spartak Mosca. La vita amorosa dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip continua a far discutere e ad accendere il mondo del gossip. Mentre rimane ancora incerta la situazione con Mauro Icardi (a cui a Belve si è però detta ancora legata), la Nara è stata affiancata a L-Gante. Come rivelato dal conduttore Pepe Ochoa: “abbiamo finito di registrare con Juana Viale e Mirtha Legrand e vi consiglio di non perdere il programma domani sera perché L-Gante conferma la sua relazione con Wanda”.

Sui social anche Wanda sembrava dare conferma a quanto detto dal conduttore visto che, alla domanda di un utente “Qual è il regalo più bello che ti hanno fatto di recente?”, ha risposto “Una canzone, la più bella di tutte. Ma penso che non si deciderà mai a tirarla fuori”. Il riferimento sembrerebbe proprio al cantante e musicista L-Gante. Poco dopo alla domanda “Stai uscendo con qualcuno”, la moglie-agente di Mauro Icardi ha però smentito la cosa dicendo “No”.

Wanda Nara: crisi con Mauro Icardi e nuovo amore?

Wanda Nara sta uscendo con qualcuno oppure no? E la relazione con Mauro Icardi sarebbe davvero finita come si sospettava fino a qualche giorno fa? Dopo il presunto flirt con il musicista L-Gante, la stampa del gossip ha ipotizzato anche di una simpatia con Keità Baldè, attaccante dello Spartak Mosca. Proprio la modella argentina ha commentato la cosa così: “A volte quando mi arrivano messaggi tipo quelli di Keita, capisco che le donne (si riferisce alla moglie che poi l’ha insultata sui social, ndr) invece di arrabbiarsi con chi hanno a fianco si arrabbiano con l’altra donna”.

Ma con Mauro Icardi è davvero finita? Ospite del programma di interviste Belve, la Nara ha confessato: “lui è mio marito, saremo per tutta la vita una famiglia. Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Siamo sposati da quasi 10 anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita”.











