Wanda Nara e Pasquale La Rocca favoriti per la vittoria a Ballando con le stelle 2023?/ “Supportateci!”

Ballando con le stelle 2023, il percorso di Wanda Nara e Pasquale La Rocca verso la semifinale

Un’altra stagione appassionante e coinvolgente di Ballando con le stelle sta per arrivare ai titoli di coda; la semifinale che andrà in onda questa sera vede gli ultimi veterani scontrarsi con un unico obiettivo, raggiungere la finale. Il cerchio si chiude, il cast è ormai composto unicamente da coloro che hanno impressionato più di tutti la giuria e il pubblico ed in particolare spicca la coppia composta da Pasquale La Rocca e Wanda Nara.

Di puntata e in puntata, Pasquale La Rocca e Wanda Nara hanno impressionato pubblico e giuria. Sintonia, determinazione e disciplina; questi i punti cardine della loro avventura scandita da una qualità sempre maggiore con il passare delle esibizioni. Dato il valore del percorso, insieme possono vantare il favore del pronostico non solo in merito alla possibilità di superare indenni la semifinale ma soprattutto in riferimento all’ambizione di vincere Ballando con le stelle 2023. Intanto, proprio Pasquale La Rocca nei giorni scorsi ha suonato la carica sui social: “2 giorni alla semifinale, sognando un posto alla finalissima della prossima settimana! Questa volta abbiamo bisogno del vostro supporto più che mai…”.

Il parere soggettivo ha un suo peso quando si tratta di un talent come Ballando con le stelle; è chiaro che ha una sua rilevanza anche l’analisi tecnica, e dunque oggettiva, delle performance dei protagonisti. In tal senso, il percorso di crescita di Wanda Nara è indubbio. La moglie di Mauro Icardi si è messa in mostra con talento e caparbietà, supportata dalla classe sopraffina di Pasquale La Rocca che si conferma tra i maestri del talent condotto da Milly Carlucci più apprezzati.

Nonostante l’ottimo percorso a Ballando con le stelle 2023 al fianco di Wanda Nara, per Pasquale La Rocca non sono mancati giudizi non proprio positivi soprattutto sul web. Come riporta il portale DeeJay, il maestro è stato “accusato” sui social di utilizzare metodi severi e “militareschi”. A tal proposito, il semifinalista ha deciso di replicare con parole perentorie: “Il fatto che a volte possa essere descritto come quello ‘duro’, ‘militaresco’, mi fa dispiacere tanto. Sono semplicemente un professionista che cerca di fare spettacolo ogni sabato sera con le nostre esibizioni…”.











