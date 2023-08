Wanda Nara, la dedica per Mauro Icardi dopo la qualificazione in Champions/ “Dove meriti di stare…”

Wanda Nara allo stadio per il “suo” Mauro Icardi: il bomber trascina il Galatasaray in Champion League

Le ultime settimane sono state particolarmente difficili per Wanda Nara e la sua famiglia; le notizie sulle sue condizioni di salute hanno preoccupato e non poco i fan ma le ultime vicende sembrano rassicurare tutti in riferimento al suo stato attuale. La modella e imprenditrice, come riporta Leggo, era presente allo stadio in occasione della partita di suo marito, Mauro Icardi – attualmente al Galatasaray – contro il Molde.

Ad aprire le danze della sfida tra Galatasaray e Molde – sfida valida per le qualificazioni alla prossima Champions League – è stato proprio Mauro Icardi. Sua moglie Wanda Nara non si è affatto contenuta nell’esultanza, anzi, ha rincarato la dose elogiando il calciatore con una tenera dedica sui social. “Congratulazioni per i tuoi 200 gol in carriera”, questa la didascalia dell’imprenditrice argentina, con tanto di foto del centravanti inginocchiato al centro dello stadio.

Wanda Nara, celebra Mauro Icardi e il ritorno in Champions League: “Stiamo arrivando…”

Dopo la dedica per i 200 gol in carriera, Wanda Nara – come riporta Leggo – ha postato un ulteriore scatto che la ritrae proprio allo stadio con la sua tenera bambina; entrambe con la maglia del Galatasaray. Non poteva mancare anche in questo caso una didascalia eloquente che celebra ulteriormente suo marito Mauro Icardi. “Champions League stiamo arrivando. Dove meriti di stare!”, il tutto con l’aggiunta di due emoticon simboliche: un leone e una corona.

Gli scatti pubblicati da Wanda Nara sono un segnale positivo non solo in riferimento alle sue condizioni di salute, ma anche in relazione al rapporto con Mauro Icardi. Alcuni mesi fa la storia tra i due sembrava essere giunta al capolinea, ma la forza dell’amore ha rasserenato gli animi rendendoli più uniti che mai. Molti utenti sui social hanno voluto fare eco al momento di gioia e celebrazione commentando proprio le ultime foto pubblicate su Instagram da Wanda Nara. “Grande Mauro, siete stupendi”, e ancora: “La squadra più grande al mondo, siamo una famiglia molto grande e preghiamo per te e la tua famiglia“. Questi alcuni dei commenti – riportati da Leggo – più empatici nei confronti dell’imprenditrice argentina.

