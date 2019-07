Wanda Nara, l’affondo di Walter Sabatini/ “Avessi Icardi le troverei un fidanzato”

Ritenuta la principale responsabile della rottura fra il marito Mauro Icardi e l’Inter, Wanda Nara continua ad alimentare polemiche. Ieri il suo post su Instagram sembrava un messaggio diretto alla dirigenza nerazzurra e non è la prima volta che la showgirl si espone in prima persona e fa clamore. Lo sa molto bene Walter Sabatini, attuale direttore sportivo del Bologna con un passato da dirigente per Suning tra Jiangsu e Inter. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Roma non le ha di certo mandate a dire: «Se avessi Icardi? Troverei un fidanzato a Wanda cosicché si allontani un po’ da Mauro, ragazzo magnifico, padre amorevole». Un consiglio a dir poco particolare per il bomber argentino, dietro l’ironia c’è un consiglio netto: Wanda dovrebbe lasciare il ruolo di agente del calciatore, continuando a stargli vicino solo da moglie…

WANDA NARA, LA STOCCATA DI WALTER SABATINI E LE PAROLE DI ROCCO SIFFREDI

Wanda Nara, dunque, continua a fare discutere e sono attesi aggiornamenti sul futuro di Mauro Icardi: la sua esperienza all’Inter è giunta al capolinea, sulle sue tracce ci sono Napoli e Inter. Seppur in altri termini, della showgirl argentina ha parlato anche Rocco Siffredi: il re del porno italiano è stato incalzato da La Zanzara sul tema e non si è tirato indietro dal dire la sua sull’ex compagna di Maxi Lopez. «Grande fi*a, molto divertente», esordisce l’ex concorrente dell’Isola dei famosi, sottolineando: «Sessualmente deve essere una bomba, deve essere pazzesca». Wanda è dunque una «pornostar nata» secondo Siffredi, che ovviamente non si sbilancia sul suo operato da manager…

© RIPRODUZIONE RISERVATA