Wanda Nara perdona Mauro Icardi/ «Alla mia famiglia ci penso io. Alle put*ane…”

Torna il sereno tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo giorni di distacco durante i quali il calciatore argentino si è lasciato andare a gesti pubblici con dediche d’amore per la moglie, Wanda Nara è tornata a pubblicare sul proprio profilo Instagram le foto in cui è in compagnia del marito siglando così la pace con il padre delle figlie. Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Wanda Nara mette fine al gossip che, per giorni, ha riempito il web.

Mauro Icardi chiede scusa a Wanda Nara/ Guarisci quando hai il perdono di chi ferisci

Un collage con alcuni dei momenti felici vissuti insieme a Mauro Icardi condiviso sui social e accompagnato da una frase che mette fine alla crisi matrimoniale che ha investito la famiglia di Wanda negli scorsi giorni. «Della mia famiglia mi occupo io. Delle put**ne si occuperà la vita» ha scritto Wanda per poi aggiungere: «Queste sono le foto degli ultimi tre mesi che erano state pubblicate».

WANDA NARA E ICARDI: NIENTE PACE?/ Lei si toglie l'anello: "Mi piace la mia mano..."

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi torna il sereno

Dopo aver cancellato le foto in cui era con il marito e aver tolto l’anello nuziale, Wanda Nara ha condiviso con i fan la serenità ritrovata con il marito pubblicando un collage con le foto degli ultimi mesi che erano stato pubblicate e che erano successivamente sparite.

Un gesto che mette fine alla crisi tra Icardi e Wanda Nara il cui amore è più forte di tutto e di tutti. Wanda, inoltre, questa mattina ha pubblicato un’altra storia localizzandosi a Parigi. La famiglia Icardi, dunque, per la gioia dei fans, è nuovamente riunita. Icardi, invece, dopo le ultime dediche con cui ha chiesto scusa alla moglie, non ha ancora commentato il gesto di Wanda.

EUGENIA SUAREZ, CHI È PRESUNTA AMANTE ICARDI/ "Wanda Nara denuncia Corriere perché…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA