Wax e Angelina Mango hanno litigato?/ “Quando esci da Amici i rapporti si perdono…”

Wax e Angelina Mango, possibile “frenata” per l’amicizia nata nel talent

Tra giovani più talentuosi che hanno avuto modo di mettersi in mostra nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha avuto un ruolo cruciale certamente Wax. Il rapper, con il suo estro artistico e un’attitudine estroversa, ha fatto breccia nel cuore degli appassionati conquistando numeri importanti con i suoi brani ancor prima di lasciare la scuola più seguita d’Italia.

Il percorso di Wax ad Amici 22 è stato decisamente tortuoso; sfide, difficoltà, diatribe. Ma alla fine è stata la sua musica ad avere la meglio, eccellendo sia nei brani corrispondenti alle sue corde che in composizioni più melodiche e ostiche dal punto di vista dell’esecuzione. Come giusto che sia, il cantante ha intrattenuto solidi rapporti di amicizia durante la sua esperienza nel talent, in particolare con Angelina Mango. Insieme hanno condiviso tutte le tappe fondamentali del percorso, supportandosi a vicenda e alimentando anche le speranze dei fan in merito ad una possibile evoluzione “sentimentale” del rapporto.

Amici 22, Wax rivela: “Non stare accanto ad una persona nella vita reale modifica i rapporti…”

Nonostante l’intensità dei rapporti nati ad Amici 22, Wax – come riporta Isa e Chia – avrebbe di recente dichiarato come buona parte di essi si siano dissolti con il tempo. In particolare, anche l’amicizia con Angelina Mango pare abbia subito una battuta d’arresto nei mesi successivi all’esperienza condivisa nel talent. “Il mio rapporto con gli altri e con Angelina Mango? Allora, vanno fatte delle specificazioni; quello che c’era lì dentro – e vale anche per Angelina – è diverso. Siamo schiacciati, molto forzati a vederci, sentirci e stare insieme; la nostra è stata una convivenza forzata“.

Il discorso di Wax sui rapporto intrattenuti ad Amici 22 – relativo ad un'intervista per Radio Deejay – mette dunque in evidenza come i rapporti nati nella scuola siano "viziati" dalle circostanze stesse del talent. Nel prosieguo del suo racconto, il giovane rapper ha dunque spiegato l'evoluzione delle amicizie fuori dalla scuola più seguita d'Italia, al netto del rapporto con Angelina Mango. "Appena esci ti rendi conto di molte cose; la convivenza, o meglio la non convivenza, il non stare accanto con una persona nella vita reale, modifica le cose e perdi i rapporti. E per me è stato così; poi comunque è lavoro". Wax ha poi concluso: "Se abbiamo un gruppo Whatsapp? Si, ma dopo esco da quel gruppo".











