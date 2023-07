Wax e il “colpo di fulmine” per una fan durante il tour/ “Le ho chiesto il numero e…”

Wax e il grande successo al Tim Summer Hits 2023

Wax dopo il grande successo ottenuto ad Amici di Maria de Filippi è pronto a calcare il palco del Tim Summer Hits 2023 con il nuovo singolo “Colori” ma anche con la grande hit estiva “Anni 70”.

Come sempre Wax si è “mangiato il palco”, il cantante ha una grande presenza scenica e trasmette tanta energia al suo pubblico che come sempre lo ha acclamato e ha cantato insieme a lui i suoi brani che sono tra i più trasmessi dalle radio italiane e tra i primi classificati su Spotify e nelle altre classifiche musicali. Fin ora non c’è un brano di Wax che sia passato inosservato e proprio nel backstage di Tim Summer Hits 2023 il cantante ha dichiarato: “Questa è un’estate molto calda ma anche un’estate unica perché è la prima che passo in questa maniera. Un anno fa lavoravo. In verità anche adesso lavoro però in maniera diversa perché è un lavoro che voglio fare e che mi piace fare. A me piace avere un contatto con le persone, toccarsi in quella maniera, riconosci l’affetto, questa è la soddisfazione del lavoro che stai facendo, capisci che c’è una conseguenza positiva a quello che stai facendo, sarà così tutta l’estate ma spero sarà così tutta la vita”.

Wax, conquista durante il tour? Il gossip…

Wax sta vivendo a pieno il grande successo musicale ma a quanto pare anche l’amore non manca! Per mesi i fan hanno sperato che tra il cantante e Angelina Mango ci fosse del tenero ma come ben sapete la cantante è fidanzata e quello che c’era tra i due era solo un grande rapporto di amicizia.

A distanza di tempo però pare che Wax si sia lasciato andare e lo ha fatto proprio con una fan! Lui stesso ha sempre dichiarato e dimostrare di amare molto il contatto fisico col suo pubblico, è per loro che canta ed è grazie a loro se è così felice ma durante un suo concerto pare che una delle sue fan lo abbia colpito molto e che lui, istintivo e vero come sempre abbia deciso di cogliere la situazione a pieno. Il cantante, impegnato nel suo tour in giro per l’Italia era stato intervistato da Arianna Bertoncelli nel dietro le quinte del Radio Bruno Estate, e proprio a lei aveva rivelato di aver chiesto il numero di telefono a una sua fan proprio durante il tour: “Sì, le ho chiesto il numero. Se è andata a finire bene con questa ragazza? Cosa devo rispondere? Sì, devo dire di sì”. Nonostante le dichiarazioni non sappiamo ancora chi sia stata la fortunata e se la loro frequentazione continua ma non c’è dubbio sul fatto che il cantante stia vivendo il periodo più bello della sua vita.

