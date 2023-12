Wesley Sneijder choc: “Una donna che allena uomini? Stiamo impazzendo”/ “Forse stiamo esagerando”

Wesley Sneijder ha rilasciato nelle scorse ore delle frasi choc e sessiste che hanno fatto il giro del mondo. Uno degli artefici dello storico Triplete dell’Inter del 2010, vicecampione del mondo con l’Olanda nello stesso anno, è finito nella bufera per delle parole nei confronti delle donne che hanno lasciato basiti: «Uomini allenati da donne? Stiamo impazzendo», ha spiegato l’ex fantasista nerazzurro, come si legge sul Corriere della Sera, ospite di un programma televisivo in Olanda, parlando della possibilità che una squadra di calcio maschile venga allenata da una donna.

Wesley Sneijder ha aggiunto: «Secondo me stiamo esagerando. Forse adesso le cose sono cambiate, ma se ripenso a me in uno spogliatoio non potrei mai pensare di essere allenato da una donna. Con tutti i discorsi, più umoristici, che ne derivano. Non ho nulla contro le donne, ma credo che stiamo un po’ impazzendo». Un’idea quindi che non sembra andare a genio all’ex giocatore di Ajax, Real Madrid, Galatasaray, Nizza e Al-Gharaf, ritiratosi dai campi da gioco il 12 agosto del 2019 all’età di 35 anni.

WESLEY SNEIJDER: “DONNE CHE ALLENANO UOMINI? NE STIAMO GIÀ PARLANDO TROPPO”

«Sentivo dire che bisogna provarci – ha continuato Wesley Sneijder che che negli scorsi anni ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile al Real Madrid – ma dico “perché provarci proprio ora?”. Se accadrà va bene, ma ce ne stiamo occupando in maniera eccessiva in questa fase. Penso sia già troppo parlarne. Lasciamo che accada naturalmente. Forse succederà o forse no: spingere affinché accada subito lo ritengo solo controproducente», ha quindi chiosato l’ex calciatore dell’Inter.

Il quotidiano di via Solferino fa notare che fortunatamente non tutti la pensano come Sneijder visto che in Inghilterra tempo fa si era ventilata la possibilità che l’attuale ct della squadra femminile della nazionale inglese, Sarina Wiegman, prendesse il posto di Southgate sulla panchina dei Tre Leoni per gli Europei del 2024.











