WhatsApp, aggiornamento termini e informativa privacy/ Nuove condizioni: cosa cambia?

WhatsApp cambia le proprie regole e lo annuncia oggi con un messaggio visualizzabile accedendo alla celebre app di messaggistica che, per continuare ad utilizzarla, occorrerà accettare le nuove condizioni. Le novità relative all’aggiornamento dei termini e l’informativa sulla privacy entreranno ufficialmente in vigore a partire da domani, venerdì 8 gennaio 2021. Ma in cosa consiste il via libera ai cambiamenti che gli utenti sin da oggi si sono ritrovati accedendo all’app? L’avviso accettato oggi da milioni di italiani recita: “WhatsApp sta aggiornando i propri termini e l’informativa sulla privacy”. L’intero aggiornamento, come chiarisce Corriere della Sera, si basa sull’impossibilità di rifiutare la condivisione di informazioni relative al proprio account con Facebook al fine di ricevere pubblicità personalizzata sul social.

Cosa prevedono le nuove condizioni relative all’informativa sulla privacy? Nella nuova versione non è più presente il paragrafo che specifica che gli utenti “possono scegliere di non condividere le informazioni del proprio account WhatsApp con Facebook per migliorare le proprie esperienze con le inserzioni e i prodotti di Facebook”.

WHATSAPP: NUOVE CONDIZIONI DA DOMANI, COSA CAMBIA

Toccando sulla voce “Accetto” al termine del messaggio si accettano i nuovi termini WhatsApp in vigore da domani ma, a prescindere, “Dopo tale data dovrai accettare i nuovi termini per continuare a utilizzare WhatsApp”. Corriere precisa che già da oggi è possibile condividere con Facebook i dati interessati dal cambiamento, che includono “le informazioni sulla registrazione dell’account (come il numero di telefono), i dati delle transazioni, informazioni relative ai servizi, informazioni su come interagisci con gli altri utenti (comprese le aziende) quando utilizzi i nostri Servizi, informazioni sul tuo dispositivo mobile e sul tuo indirizzo IP. Possono includere anche altre informazioni indicate nella sezione “Informazioni raccolte” dell’Informativa sulla privacy o raccolte previa comunicazione o con il tuo consenso”. Cosa cambia rispetto al passato? Il fatto che la condivisione di tali informazioni non sarà più facoltativa ma obbligatoria al fine di poter continuare a usare WhatsApp. Alla base delle nuove modifiche, , i rinnovati termini di servizio anche questi aggiornati.



