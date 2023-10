WhatsApp, arrivano i link rapidi ai Canali/ Ecco come funzionano e cosa sono

Arrivano nuove novità per quanto riguarda WhatsApp, l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, di proprietà di Meta (Facebook). Come fatto sapere in queste ore dai colleghi di Hdblog.it, i programmatori stanno testando già delle migliorie nella funzione Canali. Quest’ultima è stata introdotta da poco, ma evidentemente l’azienda è pronta a metterci mano per implementarla e di conseguenza starebbe testando una funzione che consente di ottenere rapidamente un link, di modo da condividere uno specifico aggiornamento del canale. A segnalarlo sono stati i sempre attenti ragazzi di Wabetainfo.com, che sono soliti scandagliare i vari codici delle Beta WhatsApp per scoprire cosa si nasconda al loro interno.

La nuova è stata confermata anche da uno screenshot, ed è stata scoperta si sulla versione Android quanto quella iOS, quindi iPhone, di WhatsApp Beta. Cliccando su uno specifico aggiornamento del canale dovrebbe debuttare, fa sapere ancora Hdblog, anche un WhatsApp stabile, una voce che permette di copiare il link di cui sopra, di modo che chiunque lo ricevi, con un tocco può vedere subito quale sia il messaggio ad esso associato.

WHATSAPP, LINK RAPIDI AI CANALI: A BREVE IN DISTRIBUZIONE A TUTTI?

Secondo quanto emerso già sulla beta non è necessario essere i proprietari del canale per sfruttare la novità in quanto sarebbe già disponibile ad alcuni utenti. In ogni caso, come avviene sempre per le anticipazioni, non è chiaro quando l’azienda distribuirà per tutti l’aggiornamento, anche perchè al momento è ancora di nicchia anche per coloro che sono iscritti al programma beta.

E’ comunque probabile che a breve ci sia una maggiore diffusione, anche se comunque non vi sono certezze a riguardo. Ricordiamo che chiunque voglia può scaricare su App store, per iOS, l’app specifica TestFlight, e lo stesso è possibile per gli utenti Android, tramite il Play Store. Il team di WhatsApp è al lavoro continuamente per introdurre nuove funzionalità e migliorie di modo da andare incontro alle esigenze degli utenti.

