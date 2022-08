WhatsApp, Zuckerberg annuncia 3 novità/ Stato online, uscita dai gruppi e screenshot

WhatsApp si aggiorna con tre interessanti novità, così come fatto sapere nelle scorse ore dal Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, l’inventore di Facebook nonché proprietario dell’app di messaggistica e di Instagram. “Si potrà uscire dai gruppi senza che gli altri ricevano la notifica, controllare chi può vedere se siete online e impedire gli screenshot dei messaggi effimeri”, ha spiegato attraverso un post social, soffermandosi sulle nuove funzionalità inerenti la privacy degli utenti di WhatsApp.

Parole che erano giunte a poche ore di distanza dal post ufficiale pubblicato dalla stessa applicazione di messaggistica, che verteva sull’eliminazione dei messaggi, spiegando che da ora in avanti si potranno eliminare fino a “poco più di due giorni dall’invio”, una netta rottura rispetto a quanto accaduto fino ad oggi, visto che il lasso di tempo è di poco più di un’ora. La funzione è già attiva, e per sfruttarla vi basterà recarvi sulla chat, tenere premuto sul messaggio che si vuole eliminare, e quindi scegliere una delle due opzioni “elimina per me” o “elimina per tutti”.

WHATSAPP, TRE NOVITA’ ANNUNCIATE E OCCHIO ALLO “SCAMBIO” ANDROID-IOS

Per quanto riguarda invece le altre novità annunciate, bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma in ogni caso la distribuzione scatterà a breve. Zuckerberg, come fa notare Il Post, a riguardo ha specificato che si tratta di aggiornamenti che “sono in arrivo”, senza specificare alcuna data ufficiale, a cominciare dalla possibilità di uscire dai gruppi senza che gli altri se ne accorgano, ma anche non mostrare il proprio status online (quindi se si è disponibili o meno), e anche bloccare gli screenshot dei messaggi effimeri, i messaggi che spariscono dopo un tot di tempo.

Tante piccole nuove funzioni che sicuramente non stravolgeranno l’utilizzo di WhatsApp, ma che renderanno la stessa app migliore e soprattutto meno “invadente”. Si tratta di aggiornamenti che tra l’altro giungono a poche settimane da un’altra novità importante, quella inerente la possibilità di spostare le chat da Android ad iPhone e viceversa, diventata disponibile per tutti da ieri.











