Wilma Goich e il dramma della morte della figlia Susanna/ “Ora e mio nipote Gianlorenzo siamo una famiglia”

Wilma Goich: “Mio nipote l’ho cresciuto, è un bravo ragazzo”

Wilma Goich, ospite a Bella Ma’ di Pierluigi Diaco, celebra l’amore per i nonni: “Come sto? Diciamo bene, con qualche doloretto, un po’ male alla schiena, un po’ dolore alla mano perchè ho l’artrosi ma sono nonna d’altra parte a questa età credo che ci tocchi un po’“.

Wilma Goich/ “Dopo morte di Susanna con Edoardo Vianello ci incontriamo al cimitero”

“Mio nipote Gianlorenzo è venuto a stare da me, siamo di nuovo una famiglia. In un certo senso l’ho cresciuto, gli ho insegnato ad andare in bici, a guidare c’è già una storia tra noi iniziata quando è nato. E’ un bravo ragazzo, è dolce e affettuoso. Si è un po’ indurito perchè è un po’ arrabbiato con il mondo perchè quando ti succedono queste cose chiaramente ti arrabbi con il mondo” afferma la cantante riferendosi alla morte della figlia Susanna Vianello, venuta a mancare nel 2020.

Wilma Goich/ “Dopo morte di Susanna con Edoardo Vianello ci incontriamo al cimitero”

Wilma Goich: “Mio nipote Gianlorenzo è un ragazzo sano”

Goich, ai microfoni di Bella Ma’ condotto da Pierluigi Diaco, ha parlato a lungo del rapporto con il nipote Gianlorenzo che lei ha cresciuto quando la figlia Susanna, morta prematuramente nel 2020, non poteva occuparsi di lui.

“Ma è un ragazzo sano, bello, giusto. Io sono un po’ ‘rompi scatole’ a casa, sono precisina, lui invece è uno che quando si spoglia mette le scarpe all’ingresso, il maglione sulla sedia, la giacca sull’altra sedia, per terra un’altra cosa… io gli sto dietro che raccolgo tutto” afferma ironicamente la cantante. Durante il percorso dell’artista al Grande Fratello, il nipote ha dedicato alla sua nonna parole al miele: “Sono qui per te, per mamma, questo è un periodo difficile… Da casa ti guardo sempre, è come se stessimo sempre insieme.“

Wilma Goich/ “Dopo morte di Susanna con Edoardo Vianello ci incontriamo al cimitero”

© RIPRODUZIONE RISERVATA