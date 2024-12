Wilma Goich, chi è e carriera: il successo musicale con I Vianella

Cantante e storico membro dei Vianella al fianco dell’ex marito Edoardo Vianello, Wilma Goich è un celebre volto della musica italiana. Classe 1945, sin da bambina si è appassionata di canto e musica; la prima importante esperienza arriva nel 1965, quando prende parte al Festival di Sanremo con il brano Le colline sono in fiore che riscontrò un notevole successo.

Ma la vera svolta arriva negli anni ’70 con I Vianella, il duo musicale fondato con Edoardo Vianello che ottenne un grande successo interpretando canzoni in dialetto romanesco e che rimase attivo per tutto il decennio. Una collaborazione professionale che è stata anche un sodalizio sentimentale, dal momento che la coppia si sposò nel 1967; la separazione è poi arrivata nel 1978 e, ad essa, ha fatto seguito la fine dell’esperienza artistica insieme dopo pochi anni. La cantante è stata inoltre molto attiva in televisione; nel 1990 ha affiancato Mike Bongiorno alla conduzione del quiz Tris, mentre più di recente è stata concorrente del Grande Fratello Vip nel 2022.

Wilma Goich, dall’ex marito Edoardo Vianello a oggi: ha un compagno?

Per quanto riguarda la vita privata di Wilma Goich, il suo più importante amore è stato indubbiamente l’ex marito Edoardo Vianello, dal cui matrimonio ha avuto nel 1970 una figlia, Susanna, morta nel 2020. Il divorzio della coppia è arrivato nel 1981 e, come più volte confessato dalla cantante anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, alla base ci sarebbero stati alcuni tradimenti del marito: “Se mi tradiva? Sì, me ne sono sempre accorta e se non me ne accorgevo, c’era qualcuno che mi avvertiva. Ho perdonato per tanto tempo perché lo amavo tanto, poi a un certo punto ti stanchi e dici basta. Non ce la fai più“.

Ma che cosa sappiamo della vita privata di Wilma Goich oggi? Ha un compagno al suo fianco o è sentimentalmente libera? Al momento non ci sono informazioni a tal riguardo e relative ad un presunto nuovo amore nella sua vita; pare infatti che la cantante sia single, dopo aver avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata e caratterizzata anche da diversi flirt.