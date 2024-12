Icona degli anni ‘60, protagonista della scena musicale dal punto di vista del numero di dischi venduti e della iconicità di alcune hit sfornate nel tempo; Edoardo Vianello può vantare una parabola più che fortunata nel mondo della musica, frutto di un talento forgiato dalla ‘scuola romana’ che ha sfornato nel tempo alcuni dei più grandi cantautori del settore. Il suo impatto si percepisce non solo per la produzione personale ma soprattutto per le canzoni scritte per altri, molte delle quali ancora oggi impresse nella memoria degli appassionati

Spesso e volentieri l’attenzione degli appassionati è stata rivolta alla vita privata di Edoardo Vianello con particolare riferimento all’ex moglie Wilma Goich. Insieme hanno dato vita prima ad un sodalizio artistico, poi chiaramente anche affettivo. Una liaison iniziata nei primi anni sessanta e impreziosita non solo dal matrimonio nel 1967 ma anche dalla nascita della prima figlia Susanna, tristemente passata a miglior vita nel 2020.

La storia d’amore tra Edoardo Vianello e l’ex moglie Wilma Goich giunge alla conclusione sul finire degli anni ottanta e con non pochi strascichi che, anche di recente, sono tornati attuali con la partecipazione della cantante al Grande Fratello Vip. “Wilma dice sempre che l’ho tradita ma in realtà è capitato poche volte, con lei stavo bene… Ma anche lei mi ha tradito, quando me l’ha detto mi è preso un colpo; fingevo di saperlo già, ma soffrivo”. Parlava così Edoardo Vianello al settimanale Chi lo scorso anno, ponendo l’accento sul tema dei tradimenti che spesso è stato menzionato dall’ex moglie Wilma Goich nel merito dei motivi della rottura.

Andando avanti con il nastro, Edoardo Vianello ha anche un’altra ex moglie: dopo la liaison con Wilma Goich ha infatti compiuto il grande passo del matrimonio per la seconda volta Vania Muccioli, madre del suo secondo figlio Alessandro Alberto. Il divorzio tra i due arriva nel 2006 e il cantautore si legherà poi all’attuale moglie, Elfrida Ismolli.