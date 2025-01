Edoardo Vianello, chi è l’ex marito di Wilma Goich: il successo dei Vianella

Wilma Goich ha conosciuto il grande successo nella musica prima singolarmente e, a seguire, attraverso il sodalizio artistico con l’ex marito Edoardo Vianello. La cantante classe 1945 e originaria di Cairo Montenotte, in provincia di Savona, fin da bambina si è avvinata al canto e alla musica e ha sviluppato la propria carriera in questa direzione; il primo importante successo è datato 1965, anno in cui diventa famosa partecipando al Festival di Sanremo in gara con il brano Le colline sono in fiore.

Dopo una breve relazione con Teo Teocoli, la cantante successivamente si è fidanzata con Edoardo Vianello, con il quale non solo ha condiviso una storia d’amore ma anche una lunga collaborazione professionale di successo. Nel 1967 la coppia è convolata a nozze e nel 1970 sono diventati genitori di Susanna, la loro figlia morta a Roma nel 2020. Solo successivamente, nel corso degli anni ’70, Wilma Goich e l’ex marito Edoardo Vianello si sono legati anche professionalmente fondando i Vianella, storico duo che cantava in dialetto romanesco e che portò al successo brani come Semo gente de borgata e Fijo mio.

Attivi per tutti gli anni ’70, il sodalizio artistico dei Vianella si è interrotto nel 1981, anno in cui parallelamente è avvenuto anche il divorzio tra Wilma Goich ed Edoardo Vianello. La cantante, che nel 2022 prese parte al Grande Fratello Vip, proprio durante la sua avventura nel reality si era più volte confidata sulla fine di quell’amore: “Se mi tradiva? Sì, me ne sono sempre accorta e se non me ne accorgevo, c’era qualcuno che mi avvertiva. Ho perdonato per tanto tempo perché lo amavo tanto, poi a un certo punto ti stanchi e dici basta. Non ce la fai più“.

Ma com’è cambiata la vita sentimentale di Wilma Goich? Ad oggi non è chiaro se la cantante abbia un compagno al suo fianco o meno, quel che è certo è che in passato ha avuto numerosi flirt, come da lei raccontato sempre al GF Vip: “Sono stata con ragazzi di 20 e 30 anni meno e ci sono stata molto tempo tra lascia e prendi”.