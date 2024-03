Wilma Goich ed Edoardo Vianello, perché si sono lasciati?/ La cantante: “C’era molta infedeltà…”

Wilma Goich ed Edoardo Vianello, la versione della cantante sul perché si sono lasciati

Nel 2022 – grazie alla sua esperienza al Grande Fratello – abbiamo avuto modo di conoscere Wilma Goich sotto nuovi aspetti, non prettamente legati alla sua nota attività professionale. La cantante si è messa in evidenza come persona, con racconti intimi e toccanti ma anche con momenti gioiosi volti a valorizzare il suo carattere. L’artista, tra i vari aneddoti, ha menzionato in alcune occasione anche la turbolenta relazione con Edoardo Vianello, conclusa per questioni di infedeltà.

Perchè Wilma Goich ed Edoardo Vianello si sono lasciati? A questa domanda la cantante ha risposto anche prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, dando la sua versione dei fatti. Nello specifico, l’artista fece riferimento ad alcuni casi di tradimento che con il tempo portarono al naufragio del matrimonio. “Io venivo a scoprire i tradimenti in modo particolare, ad avvisarmi erano sempre le donne” – ha raccontato in passato Wilma Goich – “Una volta addirittura, davanti a lui che negava, una mamma mi telefonò dicendo che aveva una relazione con la figlia”.

Come riporta il portale Tag24, Wilma Goich – sempre a proposito dei presunti tradimenti dell’ex marito Edoardo Vianello – ha raccontato: “C’era molta infedeltà, ma anche tanto amore. Ricordo diversi tradimenti anche prima del matrimonio; ogni volta che mi tradiva mi lasciava una lettera. Le ho ancora tutte, diciamo che ne ho una grossa cartellina e accompagnava tutto con dei regali”. A dispetto di quanto raccontato dalla cantante, Edoardo Vianello ha spesso offerto una versione dei fatti differente rispetto alla fine del loro matrimonio.

In un’intervista rilasciata in passato per il settimanale Nuovo, Edoardo Vianello ci tenne a sottolineare come, a prescindere dai suoi casi di infedeltà, fu Wilma Goich a prendere la decisione di porre fine al matrimonio. “Non nego di essermi concesso qualche scappatella, ma senza coinvolgimento emotivo. Per me il matrimonio non era in discussione fino al giorno in cui mia moglie mi disse di aver finalmente capito il vero significato della parola amore. Mi disse non amare più me, ma un altro uomo”. Il cantante poi aggiunse: “Ricordo che rimasi di sasso, chiamai la madre di Wilma pregandola di convincere la figlia a non fare scelte sbagliate”.











