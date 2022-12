Wilma Goich/ L’accusa al Grande Fratello Vip: “sono degli zingari”

Wilma Goich al Grande Fratello Vip 2022 contro i vipponi

Wilma Goich è una delle indiscusse protagoniste del Grande Fratello Vip 7. La cantante da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia ha saputo fare breccia nel cuore dei suoi coinquilini e anche in quello dei telespettatori che l’hanno in diverse occasioni salvata quando è finita in nomination. Non sono mancate però delle critiche da parte del pubblico, in particolare dei social, che non hanno apprezzato alcune sue uscite: dapprima verso Pamela Prati e poi verso Micol Incorvaia.

Nelle ultime ore però la Goich si è fatta notare per una frecciata molto dura verso i concorrenti e coinquilini della casa che ha definito degli zingari. Tutto è iniziato quando la cantante, solitamente addetta alla cucina, ha notato ancora una volta la poca pulizia dei vipponi e si è lasciata andare alla frase “Sono degli zingari”. La frase non è piaciuta ai vipponi, mentre Sarah Altobello ha ironizzato cantando il brano “Zingara” di Iva Zanicchi.

Wilma Goich e l’amicizia con Daniele Dal Moro

Wilma Goich e Daniele Dal Moro sempre più vicini al Grande Fratello Vip 2022. La cantante de Le colline sono in fiore non nasconde la complicità con l’ex tronista di Uomini e Donne a cui è legata da una profonda amicizia. I due si sono scambiati anche un bacio innocente, ma la cantante è convinta di una cosa: la loro amicizia proseguirà anche fuori dalla casa più spiata d’Italia.

“Fuori il rapporto per me continuerà, però per me è un’amica. Ovvio che io a casa ho da pensare al mio lavoro, alla mia famiglia, non è che la posso sentire tutti i giorni, ho la mia vita. Io sono uno molto sulle mie. Poi Wilma non ha l’età che ha, non è mica come mia nonna. Se gli parli di vita è apertissima e fa tutto, capisce anche di social, ha girato mezzo mondo. Lei non è la prima che passa. Quindi fuori sarà uguale e avremo una bella amicizia” – ha detto la cantante su Daniele.

