Wilma Goich “Sanremo? Malgioglio scriva per me”/ “Io e Katia Ricciarelli al GF Vip…”

Wilma Goich è intervenuta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 settembre 2021, ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione in onda su Rtl 102.5 News e condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. L’artista è tornata sulla confessione fatta nei giorni scorsi: “Mi piacerebbe andare al GF Vip, in quanto io sto ancora vivendo un momento non facile, in cui non mi va di uscire e di cantare, di fare niente. Potrebbe quindi essere una terapia per me per uscire da questo momento difficile. Sarebbe un modo per riattivare i dialoghi con le altre persone”.

All’interno della Casa più spiata d’Italia, però, Goich troverebbe un’altra grande interprete della nostra musica, Katia Ricciarelli: quale sarebbe il rapporto tra di loro? “Non lo so, la conosco personalmente, ma non abbiamo mai avuto modo di dialogare. Sarebbe sicuramente un modo per conoscerci meglio. Adesso mi sembra si stia aprendo un po’ di più rispetto all’inizio, peraltro in maniera simpatica. Sarebbe difficile dividerci la Casa, però, perché siamo due primedonne”.

WILMA GOICH: “VADO A SANREMO SE MALGIOGLIO SCRIVE UNA CANZONE PER ME”

Nel prosieguo del suo intervento, Wilma Goich ha approfondito il discorso legato al remix del suo brano “Ho capito che ti amo” da parte di Bob Sinclar: “È ancora tutto fermo. Mi hanno mandato un demo del pezzo, mi è piaciuto molto e ha colpito anche chi, con me, lo ha ascoltato”. Intanto, però, tra pochi mesi sarà nuovamente tempo di Festival di Sanremo: potrebbe essere l’occasione giusta per fare il ritorno in scena? “Per arrivare a Sanremo bisogna avere un pezzo fortissimo, scritto possibilmente da un autore conosciuto, ma che valorizzi anche il cantante, la sua voce. Mi piacerebbe andarci con un pezzo scritto da Cristiano Malgioglio”.

Cosa pensa, invece, Wilma Goich degli ultimi vincitori della kermesse matuziana, i Maneskin? “Mi piacciono, li ascolto, mi piace il loro rock. Mi piacciono perché sono matti”. Infine, una riflessione su questo momento particolare della sua esistenza: “Vivo delle giornate diverse… Ho un nipote di 24 anni che vive con me insieme a due cani, il bassotto di mia figlia e il mio Jack Russell. Quando comincio a cantare da sola, mi chiedo cosa stia facendo. Ogni tanto provo a fare dei vocalizzi: la voce c’è, è lo spirito che manca”.



