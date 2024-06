Wimbledon, quanto guadagna Jannik Sinner?/ Ecco l’incredibile montepremi: mai così alto (19 giugno 2024)

WIMBLEDON, SI PUNTA AL PRIMO STORICO SUCCESSO ITALIANO

Ancora deve cominciare ed è già un Wimbledon da record. La nostra test e i nostri cuori sono tutti per Jannik Sinner e pure il suo portafogli, infatti andremo a vedere quanto può guadagnare da Wimbledon. parliamo del torneo per eccellenza su erba che ritorna a prendersi la scena con le due settimane a partire dal primo luglio che vedranno l’Inghilterra la casa del tennis. Nella scorsa edizione abbiamo visto gli storici trionfi di Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic dopo cinque set al cardiopalma e il primo successo nel femminile da parte di una tennista non testa di serie nel tabellone principale ovvero Marketa Vondrousova, capace di battere con un doppio 6-4 Ons Jabeur.

Mai come quest’anno l’Italia parte tra le favorite per la vittoria finale dato che Jannik Sinner scenderà in campo da numero uno del mondo. Dopo l’impresa sfiorata da Matteo Berrettini nel 2021, sconfitto da Djokovic dopo aver vinto il primo set, Jannik Sinner avrà l’onore di combattere per portare per la prima volta il trofeo di Wimbledon nel Belpaese. Naturalmente non sarà facile per Jannik Sinner data la presenza di Carlos Alcaraz su tutti, senza dimenticare lo stesso Djokovic che sembrerebbe aver recuperato per il torneo.

Nel femminile le due migliori tenniste dei giorni nostri vale a dire Aryna Sabalenka e Iga Swiatek non hanno ancora avuto l’onore di aggiungere Wimbledon alla propria bacheca. A loro due va aggiunta l’attuale numero due al mondo Coco Gauff che punta a riportare il trofeo in USA dopo i sette successi di Serena Williams, l’ultimo nel 2016. Tutto ciò senza dimenticare le due ultime vincitrici, Elena Rybakina e Marketa Vondrousa, oltre naturalmente a Ons Jabeur, reduce da due finali perse consecutivamente.

WIMBLEDON, QUANTO PUÒ GUADAGNA SINNER CON LA VITTORIA?

Archiviata la parte di pronostico e presentazione, andiamo a vedere la grande novità di quest’anno ovvero il montepremi. Come detto, mai come quest’anno il money prize di Wimbledon è stato così alto. L’edizione 2024 offrirà dunque un montepremi da 50 milioni di sterline, l’equivalente in euro di 59 milioni. Si tratta di aumento dell’11,9% rispetto all’anno scorso, dove si giocava per 53 milioni.

A quanto ammonta il montepremi per il vincitore e quanto può guadagnare Jannik Sinner? Si parla di ben 3.2 milioni di euro per chi riuscirà ad aggiudicarsi il torneo. In ogni caso, solo la partecipazione avrà il valore di 71.000 euro con un aumento del quasi 15% per chi partecipa alle qualificazione. Così com’è salito il money prize per i singolari, anche per i doppi si registra un’impennata del 11.9% mentre per il tennis in sedia a rotelle si parla per la prima volta di un milione da destinare al vincitore.











